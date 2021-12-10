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就業市場回到疫前水準？ 主計總處：仍有2.1萬人差距

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
主計總處今（10）日發布我國10月工業及服務業全體受僱員工人數為815萬人，較上月增3.1萬人，若與去年同月比較，亦增加2.6萬人。記者杜建重／攝影
主計總處今（10）日發布我國10月工業及服務業全體受僱員工人數為815萬人，較上月增3.1萬人，若與去年同月比較，亦增加2.6萬人。記者杜建重／攝影

主計總處今（10）日發布我國10月工業及服務業全體受僱員工人數為815萬人，較上月增3.1萬人，若與去年同月比較，亦增加2.6萬人。10月工業及服務業全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為43,593元，月增0.4%，年增2.2%。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，上述兩項勞動指標都呈現連續四個月穩定成長，顯見勞動市場已慢慢在改善，但仍未回到疫情前水準。

回顧5月國內疫情迅速升溫，對勞動市場衝擊又急又猛，5月我國工業及服務業受僱員工已較4月減5.2萬人，6月繼續月減9.3萬人，幅度再擴大，並創下歷年同期最大減幅。此外，5月工作天數較4月多二天，5月經常性薪資卻月減0.7%；6月工作天數和5月持平，6月經常性薪資卻月減0.5%，皆是反映疫情的衝擊。

陳惠欣指出，之後7~10月在受僱員工人數和經常性薪資部分，皆四個月連續呈現上升。7~10月受僱員工累計增加12.9萬人，但和4月本土疫情尚未爆發前相比，仍有2.1萬人的差距。

陳惠欣表示，在大家比較關注的住宿餐飲業10月是月增1.1萬人，較4月微幅差距3,000人。藝術娛樂及休閒服務業則是月增5,000人，但和4月仍有1.6萬人的差距，因為該產業相關管制措施一直到9月才逐漸鬆綁。另外在美容美髮等其他服務業部分，則是月增2,000人，和4月相比還差3,000人。

在每人每月經常性薪資部分，也是連續四個月上升。其中，海洋水運業83,973元、資訊服務業80,753元相對較高，而部分工時員工較多的教育輔助及其他教育業（主要為補習班）24,745元、家具製造業28,542元相對較低。

陳惠欣指出，由於10月初開始不用隔板，又加上振興五倍券上路，商業持續活絡，這對內需型產業在受僱員工人數和薪資回升上有顯著影響，接下來若還是能夠維持目前的二級警戒，預期上述兩項勞動指標仍會正向成長。

薪資 疫情

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