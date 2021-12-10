永豐餘學院成立 鎖定能源、材料、數位三領域

走過近百年歷史的永豐餘（1907）藉由成立「永豐餘學院」，以「醣」經濟為核心，建立一個科學、技術和產業共榮共好的平台，並以Low carbon（低碳）、Low energy（低耗能）、De-fossil（去石化）為三大目標，致力於能源、材料和數位三大領域的研究開發與創新。並邀請國內外專家學者、學術機構和產業，透過跨國、跨界、跨產業的交流與合作，攜手共同為氣候和環境的挑戰尋求永續的解決方案。

永豐餘學院院長由永豐餘二代創辦人何壽川出任，執行長則由永豐餘投控永續長黃鯤雄擔綱，並邀集E Ink創新長Michael McCreary、元太科技科學顧問蔡娟娟、國立清華大學副校長陳信文、國立臺灣大學化學工程學系名譽教授顏溪成及國立清華大學材料科學工程學系楊長謀教授組成諮詢委員會。

何壽川表示，永豐餘學院不是研究所，而是一個溝通平台，「醣」這個領域涵蓋十分複雜，即便是教育探究的也不多，成立後會從最基礎的研究開始做。醣類的結構雖然複雜，但獨一性不變，往後希望藉由這個平台，讓更多人在這個領域中發聲。目前美國最主要的兩個造紙研究所都已經在這個平台上。

永豐餘學院聚焦在材料、能源、數位三大核心，在能源方面，增加可再生能源的比例，已成為全球當務之急。永豐餘已有在製程餘料轉化成生質燃料和汽電共生的經驗，未來會持續更多元的生質能資源再利用。在工業共生的模式下，透過高效率的生物及化學技術，將其轉化成可再生能源，為世界的綠色能源做出貢獻。

在材料方面，醣是世界上最豐富的可再生生物質。永豐餘學院將以纖維素和澱粉的醣原料為基礎，秉持綠色化學原則，透過創新，賦予材料全新功能，發展可再生且低碳的環境友善材料，用以取代目前人類生活中無所不在的石化塑料，達到以紙代塑的目標。

在數位方面，智能化的管理與創新是循環經濟的基礎工程，永豐餘學院將藉由數位化的轉型，加速推動能源管理和新材料開發，降低碳排放，推動企業走向與地球共存共榮的循環經濟。

近期市場十分關注碳匯與碳稅等議題，何壽川表示，碳稅已是箭在弦上，COP26已清楚說明將來走的方向，其中，醣類是重要的選擇之一，台灣可以樂觀的理由是，我們森林的覆蓋率高達61%，只要不要再隨意砍伐，讓森林的面積減少，但更重要是的必須要用更好的科學方法，讓森林產生更佳的固碳效果。

永豐餘學院將邀集國內外學者專家，匯聚眾人智慧，在永續發展的理念下，重現大自然生生不息的平衡，以「醣」為能源及材料的基礎，發展創新技術，達到創造能源、減少碳排放、固碳的三重效益。