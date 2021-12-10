永豐餘何壽川：「醣」類可固碳 將可替代石化材料

永豐餘（1907）今（10）日舉辦「永豐餘學院」成立大會暨永續循環科技高峰會。永豐餘學院院長何壽川表示，面對全球氣候變遷的急迫性，只有無私才能永續。解決永續發展的問題，需要國際社會的共同合作，目前世界各國無不加速發展低碳、無碳能源，潔淨能源已成為新主流。永豐餘以近百年的醣科學經驗，成立永豐餘學院做為平台，以醣類再生能源及材料研發創新為使命，盼能在全球節能減碳做出貢獻。

何壽川表示，石油時代之前，人類本以森林和農業為主要資源，工業化開始帶來了碳排放，反之，農林業則是固碳和降低碳排放的產業。永豐餘以農業起家、造紙奠定基礎，並在造紙過程中從種植經濟森林、製漿造紙到餘料再利用，逐步完成了農廢循環、紙循環、水循環、生質能循環和碳循環的五大全循環，追本溯源其實都與「醣」類息息相關。

透過光合作用的「醣」，何壽川認為，其固碳的量能以及可再生性，將可以取代化石燃料成為新解方。這也正是COP26會議中提出的未來方向，森林在對抗氣候變遷扮演著重要的角色，樹木是天然的碳捕捉和碳儲存的媒介，永續的林業及木製產品，在大量的種樹過程中可增加碳儲存。用木製產品可替換其他高二氧化碳材料所產生的排放，從樹木到變成木頭相關產品的整個週期都能固碳。

何壽川解釋，光合作用讓森林植物以二氧化碳為原料，藉由陽光和水轉化成氧氣和醣，以「醣」為主的化學形式，將碳與能量做良好的固定與儲存。造紙的原料是木頭裡的纖維素，纖維素裡頭的「醣」類可固碳，因此紙是「固碳」的載體；農林裡的「醣」，豐富的含量與可再生性，則足與世界化石燃料蘊藏量相抗衡，藉由有機化學的改質，纖維素可以成為我們在食衣住行中可使用的各式材料，並且可循環回收再利用，是替代石化材料的不二之選。

何壽川表示，石化因為汽車發展，成為人類選擇的燃料，能源的選擇和材料的發展是孿生兄弟，選擇了什麼能源，衍生物就會同步變得廣泛。如果今天已經可以看到醣類是今後固碳是有幫助的，就值得深入發展，這並非是以醣類取代煤碳或石油，而是將所有生活周邊的有機廢棄物，都可以轉成沼氣，有利再生能源的發展。

何壽川也提到，過去幾年來，世界各國對如何因應過度依賴化石燃料所帶來的各種負面影響，方法論已是很清楚，但當要繼續往下走，每一個國家考慮的還是自己的經濟問題，所以政府政策的引導很重要，獎勵的制度會比處罰的制度重要，也更有效。

永續循環科技高峰會中，也邀請到醣科學專家、中央研究院院士翁啟惠進行「醣科學的進展」專題演講。翁啟惠表示，現代人太依賴石化產業，但世界各國已開始意識到氣候變遷的嚴重性，都在尋找替代能源，從科學的角度，醣在新能源的發展上是可行的，它是地球上最豐富的資源，也是一個可以再循環的能源，而且非常快速，透過光合作用，就能開啟醣分子與能源間的循環，比較需要克服的是經濟效益，這需要政策來引導。

翁啟惠表示，永續發展遇到最大的問題就是能源，石化工業造成地球暖化、環境汙染，乃至於生物多樣性遭破壞以及傳染病的流行。已經有國際上的研究報告指出，2040年之前，醣分子有可能取代石化工業、做為再生能源的材料。永豐餘學院未來可望扮演橋樑的角色，成為學術界和產業界對醣類研究的平台，激發出新的創意，未來存在各種發展機會。