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房價居高不下 吳中書：政府加碼打炒房機率高

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台灣金融研訓院董事長吳中書。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
台灣金融研訓院董事長吳中書。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

台南市仁德區一處大樓新建案場本週開案銷售，卻出現數十人漏夜排隊搶房。隨著央行下週將召開理監事會，金融研訓院董事長吳中書今表示，預估央行下週理監事會再加碼房市管制的可能性非常高。

金融研訓院今發布第4季金融風險指數，吳中書在記者會上表示，房價過度飆漲，對於社會財富分配與青年購屋意願有很大衝擊，不樂見房價過度飆漲。

央行將在16日舉行理監事會，吳中書認為，政府加碼打炒房的可能性非常高，就近幾個月房價指數走勢來看幅度較陡，尤其特定地區，今年漲幅最兇是新竹地區，中南部有些地方漲的幅度也非常高。

市場預估主要國家央行會陸續在明年升息，台灣央行也有機會明年宣布升息，屆時對房價是否有抑制作用？吳中書表示，升息對房價會有適度的壓抑作用，但過去經驗顯示，如果房市仍處多頭，光靠升息帶來的抑制作用有限，須要搭配稅制作為配套。

在今公布的金融風險指數報告中，銀行業者也預估，民間資金短期內注入房地產市場的態勢持續，使得未來3個月高房價的情形可能還會持續一段時間。業者預估央行將再推出新一波房市信用管制，持續觀察對不動產市場產生的降溫效應，國內銀行業者預估房貸業務成長的力道將會減緩。

金融研究所長林士傑表示，展望明年房市，國內疫情控制得宜，自住、置產族群購屋陸續進場，由於資金充沛與低利率環境持續，自住購屋意願及需求力道仍強勁，短期住宅房價仍有一定的支撐，但房價風險升高恐將影響買方追價意願及力道。

林士傑認為，後續應觀察各區域房價短期漲幅已高，買方觀望影響成交意願、政府年底將再推出新一波管制措施、國內外變種病毒疫情變化等因素，對國內不動產市場可能產生的降溫效應。加上政府積極推動都更與危老重建政策，及健全房市相關管制措施，預計明年第一季之後國內住宅市場可望逐漸回歸基本面。

股市部分，銀行業者認為，儘管在今年高基期下，且受到Omicron變種病毒疫情及國際資金寬鬆政策縮減預期影響，對於未來3個月國內股市仍正向期待。但變種病毒若持續蔓延，可能使全球企業供應鏈問題再度惡化，需關注國際央行引導市場資金緊縮對市場的影響，預估股票、債券及房地產市場波動風險恐升高。

匯率方面，銀行業者認為，受到國際市場預測聯準會擴大減少購債規模，並提前於明年中升息的機率大增影響，美元指數表現可能會進一步強勢，預期未來3個月新台幣兌美元匯率升值力道將趨緩。

針對台灣央行有機會將於明年升息，銀行業者也預估，我國央行升息幅度應不至於太大。升息雖可望擴大銀行存放利差，對放款收益將有正向助益，然而也將使企業授信戶融資成本提高導致風險上升，加上考量國內金融市場資金穩定性，因此預期央行升息幅度不會過大。

央行 升息 房價

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