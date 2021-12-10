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內政部修法祭5大打炒房措施 黃偉哲：支持任意炒房重罰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市仁德區有新建案在8日上午10點銷售，東區接待中心出現排隊搶房景象。本報資料照片
台南市仁德區有新建案在8日上午10點銷售，東區接待中心出現排隊搶房景象。本報資料照片

內政部昨天通過修法草案，祭出5大打炒房措施，包括全面限制預售屋換約轉售、預售屋解約需申報等，製造熱銷假象更可罰最高500萬元，預計下周報行政院，後續送立法院審查，期盼遏止住宅淪炒作工具。台南市長黃偉哲今率先表達支持炒房要重罰，任意炒房可能造成房產泡沫化，且對年輕人不公平。

內政部5大打炒房措施，包含全面限制預售屋換約轉售、私法人購屋採許可制、嚴懲炒作者、預售屋解約需申報、建立檢舉獎金制度等。其中，對於任何人意圖影響交易價格、製造熱銷假象、壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰100萬至500萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人，並可處3年以下徒刑或併科罰金100萬至5000萬元，修法方向已在跨部會房市健全小組中形成共識，後續將送立院審查。

預售屋炒作及市場亂象已成各縣市問題，台南仁德區有新建案在8日上午10點開賣，就有約30位民眾前一晚漏夜排隊搶房，開賣前一刻即湧入近200人，讓許多在地人驚嘆不已。南市府當天初步調查，付完訂金取得購屋意願書的多為設籍新竹的民眾，估計約有7、8成為投資客。

黃偉哲今指出，常看到有人販售商品採飢餓行銷，但土地和房子為稀有財，房價常是一去不回返，台灣就這麼小、土地和房子就這麼少，任意炒房可能會形成泡沫化，且對年輕人不公平，現在很多國家如中國大陸等也都有類似現象，這是跨國際問題，應與國際接軌，不要把房子當作一般商品來炒作，他尊重內政部修法加以限制，「贊成任意炒房要重罰」。

炒房 預售屋 黃偉哲

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