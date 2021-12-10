富采第4季可望維持高檔 明年續看成長

電視劇《茶金》以「日光茶業公司」為主軸，讓觀眾一窺台灣1950年代的茶葉產業興衰史。除了之前網友們熱烈討論的「4萬換1元」遏止惡性通膨議題，台灣茶的外銷更是本劇一大重點。台茶曾經年年都是出口品之冠，也曾有「東方美人茶」享譽國際，但1980年後，出口一度經歷30年低迷，轉以內銷為主。近10年來，茶葉出口卻看到曙光，出口值最高翻漲五倍有餘，台灣是否還有機會再迎向新的「茶金時代」呢？

2021-12-10 15:08