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富采第4季可望維持高檔 明年續看成長

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

富采（3714）今年第3季營運創下高峰之後，第4季面對淡季效應，但單季營收仍維持在高檔水準，市場法人預期，富采第4季營運雖小幅回檔但仍有撐，單季營收估比第3季高點下滑個位數百分比，明年在Mini LED需求持續看好，再加上該公司擴產效應，明年業績表現將持續樂觀。

富采今年第3季營收103.29億元，是單季歷史新高表現，單季稅後淨利12.96億元，季增約85.2%，每股稅後純益1.91元。今年前三季稅後淨利17.37億元，每股稅後淨利2.56元。

雖然第4季以來，富采單月營收略為下滑，但仍維持在高檔水準，10月營收為32.02億元，11月營收則小幅回升至33.15億元，因此，市場法人認為，富采第4季營運將符合該公司預期，僅較上季的歷史新高小幅下滑個位數百分比。

富采今年營運受到Mini LED需求大幅推升，該公司也表示，目前大客戶拉貨進度均維持先前預期。因應客戶需求，富采計畫第4季到明年首季，將進行擴充二成Mini LED產能，明年透過移轉中國LED產能，全年目標擴產幅度上看五成，新產能貢獻及市場需求看好，富采明年營運將持續正向。

LED

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