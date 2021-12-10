中經院最新經濟預測 上修2021年到6.05%、2022年3.67%

中華經濟研究院今天發布最新經濟預測，同步雙雙上修2021年、2022年經濟成長率為6.05%、3.67%，意味台灣將連續四年經濟成長率超過3%。中經院表示，2021年成長模式為外熱內暖，民間投資及固定資本形成都是雙位數，但明年因為基期已高，預估民間投資成長降為1.51%，反而是民間消費在連續兩年衰退下，可望成長5.02%，對經濟成長貢獻大。

至於社會關心的消費者物價指數，中經院預估2021年CPI年增率約為1.90％，2022年約1.77％，雖較2021年略降0.13個百分點，但仍然都在高點。

中經院指出，全球經濟成長在2021年迎來復甦，台灣在成長表現在比較基期以及疫情干擾因素下，上半年成長率優於下半年，各季成長率分別為9.20％、7.76％、3.70％、4.02％，成長模式呈現外熱內暖情形，預估全年經濟成長 6.05%，較上次預測5.84%上修0.21個百分點。

中經院分析，今年民間消費因5月中疫情轉趨惡化後，受到嚴重壓抑，第2及第3季成長率連續呈現負值，有賴國內投資大力挹注，其中固定資本形成及民間投資2021年年增率分別為14.54％、18.33％，都是雙位數高成長，主要是在美中貿易戰、美國對中國大陸經濟制裁，以及疫情雙重影響下，各大集團多暫緩對外投資步調，轉而在國內投資布局。

商品貿易成長表現方面，IHS Markit 11月預估2021年全球商品出口年增率將達22.53％，較上月上修1.17個百分點，顯示2021年貿易成長動能穩健復甦。由於全球經濟持續邁向復甦，支撐我國出口規模逐季走高，如今年1~11月，電子零組件、資通與視聽產品、運輸工具都超前創下歷年高點；而資本設備進口大幅擴增，顯見廠商積極投資。

至於明年經濟成長預測值為3.67％，較今年減少2.38個百分點，較上次預測3.55%上修0.12個百分點，為連續第四年成長率超過3.0％。明年各季經濟成長表現，因比較基期等影響，下半年將優於上半年。成長模式則是內外持平成長，其中民間消費對經濟成長之貢獻，在連續兩年衰退情形下，可望明顯增加。

展望未來，國際環境去年因疫情衝擊，寬鬆財政政策與貨幣政策接近極限，雖然今年景氣已有復甦，但多未由寬鬆轉為緊縮。面對節節高漲之通膨壓力，已有國家改採升息因應；且Omicron病毒出現，主要國家多已銀彈用罄，可能面臨無計可施窘境。今年下半年起，加上全球經濟因供應鏈瓶頸等因素愈趨嚴峻，造成全球經濟成長力道走勢不再。依據IHS Markit11月發布預測資料，預估美國今年經濟成長率5.48％，較7月預測值6.59%大幅下修1.11個百分點；中國大陸估2021年經濟成長率為8.11％，較10月下修0.12個百分點；OECD12月預測中國大陸2021、22年的增速下調至8.1％和5.1％。