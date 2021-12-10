研訓院調查：銀行業估未來三個月高房價還會持續

台灣金融研訓院今(10)日上午舉行2021年第4季台灣金融風險指數(TAIFRI)發布記者會，會中公布國內整體銀行業未來三個月的雙率及股房市看法，其中在外界關注的「高房價」議題方面，銀行業者預期，明年2月前，高房價仍會持續。

首先在房地產市場方面，銀行業者預估民間資金短期內注入房地產市場的態勢持續，使得未來三個月高房價的情形可能還會持續一段時間，但業者也同時預估央行將再推出新一波房市信用管制，持續觀察對不動產市場產生的降溫效應，國內銀行業者預估房貸業務成長的力道將會減緩。

其次在股市部分，儘管在2021年高基期下，且受到Omicron變種病毒疫情及國際資金寬鬆政策縮減預期影響，未來三個月國內股市仍正向期待，看好度表現僅略微下調。

研訓院指出，在不影響經濟活動的前提下，與新冠疫情病毒共存逐漸成為各國共同的努力目標，國內疫情相對穩定、第二劑疫苗施打覆蓋率突破五成，經濟方面我國出口表現持續暢旺，國內需求逐漸回溫，台商陸續回台投資，以及半導體、電動車、AI等前瞻性產業具競爭力下，國內股市展望正向。

利率市場方面，受到變種病毒Omicron疫情影響，全球股市利空重挫，聯準會12月FOMC調整通膨措辭，並再宣布進一步擴大減少購債規模，預計提前在明年第2季初結束寬鬆購債，接著預先為升息前瞻指引做準備。

美國長短天期債券殖利率差大幅縮小，殖利率曲線走平至疫情前水準，台灣10年期公債殖利率近期亦走揚至0.58%，銀行業者預估未來三個月放款利率及存放款利差有機會反彈上揚。

匯率市場方面，受到國際市場預測聯準會擴大減少購債規模，並提前於明年中升息的機率大增影響，美元指數表現可能會進一步強勢，國內銀行業者認為未來三個月新台幣對美元升值力道將趨緩。