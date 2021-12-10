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太陽光電高峰論壇登場 沈榮津：土地盤點增饋線拚20GW

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

SEMI與外貿協會(TAITRA)於Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週舉辦「太陽光電高峰論壇」，行政院副院長沈榮津致詞時指出，目前台灣已經完成建置太陽光電容量約為7.7GW，未來將續推漁電共生、全面盤點所有可能釋出的土地，並解決饋線問題，以達成太陽光電2025年裝置容量20GW的政策目標。

行政院副院長沈榮津致詞時指出，能源轉型是政府的重大政策，2050年要達成淨零碳排是極具挑戰性的宏大目標。為了實現2025年太陽光電裝置容量20GW的目標，行政團隊抱持使命必達態度，一方面持續聆聽產業界的聲音跟回饋，同時也積極協助業界解決問題。目前台灣已經完成建置太陽光電容量約為7.7GW，明後兩年將各釋出2.5GW容量，接續2024年與2025年再各釋出3GW，以達成最後20GW的政策目標。

地狹人稠的台灣要發展太陽光電，需仰賴釋放更多土地以興建太陽能廠，沈榮津也表示，漁電共生、不利耕作農地的再利用，行政團隊已全面盤點所有可能釋出的土地，進行社會環境檢核，同時也會積極進行社會溝通、跨部會的法令協調，將太陽光電的建設阻力降到最低。此外，攸關太陽光電併網的饋線與升壓站，成為推動太陽光電建設不可或缺的要素。行政院已經責成台電與其相關子公司，必須優先解決饋線問題，助早日達成政策目標。

今日論壇邀請行政院副院長沈榮津、SEMI太陽光電委員會主席暨聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞、SEMI太陽光電委員會副主席暨友達光電能源事業總部副總經理林恬宇、欣銓科技資深副總經理廖述俊、永豐銀行總經理莊銘福、群創光電總經理楊柱祥、台灣汽電共生公司總經理蔡進發、台經院研究一所所長陳彥豪等多位產業及智庫代表，深度探討「淨零轉型當道 – 台灣太陽光電發展之挑戰與契機」，共商產業發展路徑。

太陽光電 沈榮津

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