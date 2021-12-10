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久陽11月營收3.72億 年增53%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

久陽精密（5011）11月自結合併營收3.72億元，較去年同期成長53%；累計前11月合併營收為34億元，較去年同期成長119%。

久陽表示，受惠於歐盟擬對大陸螺絲實施反傾銷稅，未來將對大陸螺絲出口歐洲造成衝擊，台灣螺絲產業可望再次迎來轉單效益，將是一大利多。另外，因應高雄市針對鋼鐵業制訂加嚴標準，子公司台鋼能源將協助集團推動各項措施，包含評估規劃興建結合廢棄物收受處理做為燃料來源的再生能源發電設施；評估及汰換具有更佳之熱能回收、操作優化、省電、省料等節能減碳技術，並發展符合台灣環境與生態保育的碳補捉技術，同時搭配專業顧問公司，共同盤查碳排現況及訂定減量策略目標。

子公司台鋼環保集塵灰境外輸出已取得貨品出口同意，初期將會少量輸出再逐漸放大，擴展新的業務來源，有效整合集團環保需求。

董事長孫正強表示，國際間政府不斷推動各項環保、再生能源發展政策，未來將持續響應，不斷優化各項節能減碳措施，以期擴展循環經濟規模，並善盡社會責任。

環保 再生能源 營收 生態保育 反傾銷稅

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