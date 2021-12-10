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沛波11月營收4.83億元 創歷年新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）11月自結營收4.83億元創歷史新高，並較10月成長12.34%，較去年同期成長65.6%，累計前11月自結營收為37.26億元，較去年同期成長32.16%。

總經理楊韻蒔表示，由於市場需求暢旺，沛波11月營收達4.83億元，再度刷新單月營收新高紀錄，銷售數量及價格皆較去年同期增加，使營收較去年同期大幅成長超過六成。傳統上，每年第4季都是鋼筋產業的旺季，市場需求強勁，在原料方面，進入冬季及聖誕節將屆，美國貨櫃廢鋼供應量將減少，面對料源不充足，加上其他亞太地區需求增強，廢鋼行情勢必會進一步墊高，在鋼價有撐下，對公司接單有利。

沛波表示，目前房市看好，全台各地大興土木，建商住宅、商業不動產全面搶建，開發熱度堪稱近年之最，沛波看好這一波建築榮景也擴大產能，位於彰濱工業區新廠從9月20日遷入後即將開始生產，新產能將從明年第2季開始投產，屆時沛波年產能將從20萬噸擴增至40萬噸。

此外，投資動能復甦，在資金充足、低利率、產業需求強勁、企業多元布局下，對鋼筋後市有望推波助瀾，可望進一步推升沛波業績表現，對公司營運持樂觀看法。

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