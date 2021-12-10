精剛11月營收1.28億元 年增率105％

精剛（1584）11月份自結營收1.2億元，較去年同期增加105.72%，2021累計11月自結營收9.7億元，年增36.78%。

精剛說，受惠於開始進入新興電動車產業、航太產業復甦，對鎳基及鈦合金需求增加，但由於市場逐漸復甦，接單持續創新高，接單能見度至2022年第1季且公司在產品售價調漲、成本下降使得獲利拉升，因此樂觀看待今年第4季及全年的整體營運表現。

精剛表示，產業整體對高階合金產業發展持續朝強勁上揚方向發展，如俄羅斯加徵出口關稅及美國通過大於1.2兆基建方案等，皆對精剛高階合金產品帶來有力支撐。預料高毛利、高價產品的需求面市場行情於2022年第1季前將維持不變，對2022年營運將持續審慎樂觀。