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斯洛伐克代表團記者會 談台企合作關係

攝影中心 / 記者林俊良/台北即時報導
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克致詞。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克致詞。記者林俊良／攝影

斯洛伐克經濟政務部次長葛力克5日率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團搭乘專機抵台訪問，今天下午由外交部發言人歐江安主持訪台記者會。

斯洛伐克代表團記者會由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）、斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）聯合出席並接受媒體提問。

針對台海情勢，斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲表示，此次是純粹的經濟外交，呼籲相關的利害關係人不要冒進、要冷靜；搭乘行政專機前來台灣，則是考量疫情期間搭乘民航旅程的安全性。

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克強調，此次主要是扮演引領斯國企業來到台灣的角色，進一步深化雙邊合作，「任何人都不能夠阻撓經濟合作」。

此外，斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲在致詞提到，此次訪台是希望深化台斯關係，可以增加雙邊貿易關係和增加投資，因為台灣在斯國的經濟外交上，是非常重要的一部分，台企在斯洛伐克耕耘也超過十年，盼能再開拓半導體、研發等相關領域。

斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（中）、外交部經濟合作總司長季絲（左）聯合出席接受媒體提問，記者會由外交部發言人歐江安（右）主持。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（中）、外交部經濟合作總司長季絲（左）聯合出席接受媒體提問，記者會由外交部發言人歐江安（右）主持。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右二）、外交部經濟合作總司長季絲（右一）聯合出席接受媒體提問，記者會由外交部發言人歐江安（左一）主持。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右二）、外交部經濟合作總司長季絲（右一）聯合出席接受媒體提問，記者會由外交部發言人歐江安（左一）主持。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右）、外交部經濟合作總司長季絲（左）聯合出席接受媒體提問。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右）、外交部經濟合作總司長季絲（左）聯合出席接受媒體提問。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右）、外交部經濟合作總司長季絲（左）聯合出席。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（右）、外交部經濟合作總司長季絲（左）聯合出席。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，外交部經濟合作總司長季絲致詞。記者林俊良／攝影
斯洛伐克代表團舉行訪台記者會，外交部經濟合作總司長季絲致詞。記者林俊良／攝影

斯洛伐克 經濟部

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