斯洛伐克代表團記者會 談台企合作關係

斯洛伐克經濟政務部次長葛力克5日率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團搭乘專機抵台訪問，今天下午由外交部發言人歐江安主持訪台記者會。

斯洛伐克代表團記者會由斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）、斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲（Lucia Kišš）聯合出席並接受媒體提問。

針對台海情勢，斯洛伐克外交部經濟合作總司長季絲表示，此次是純粹的經濟外交，呼籲相關的利害關係人不要冒進、要冷靜；搭乘行政專機前來台灣，則是考量疫情期間搭乘民航旅程的安全性。

斯洛伐克經濟部政務次長葛力克強調，此次主要是扮演引領斯國企業來到台灣的角色，進一步深化雙邊合作，「任何人都不能夠阻撓經濟合作」。