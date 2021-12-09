內政部出重手修法 禁預售屋轉售、私法人購屋採許可制

針對近來預售屋市場炒作哄抬，嚴重影響不動產市場交易秩序情形，內政部於今（9）日部務會報通過修正草案，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售；嚴懲炒作最高處三年徒刑或併科5,000萬罰金；同時要求預售屋解約須30日內申報登錄、管制私法人購屋將採許可制並於五年內不得移轉、建立檢舉獎金機制等，以有效防杜住宅淪為炒作工具，維護市場交易秩序。

內政部強調，住宅是用來居住，不應該作為投資和炒作的商品。內政部自去年起發動4次預售屋聯合稽查、施行實價登錄2.0新制，將預售屋銷售全面納管及禁止紅單轉售等，對於促進交易資訊透明及遏止炒作已有初步成效。

內政部表示，為遏止近期投資客揪團炒房、利用換約轉售哄抬獲利、利用不實實價登錄墊高交易價格等新型態炒作行為，修正「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」，共五大重點。

首先，限制換約轉售。預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售；違者將按戶棟處罰50萬至300萬元。

其次，禁止炒作行為，嚴懲任何人有意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利等不動產炒作行為，違者將處罰100萬至500萬元；若造成民眾恐慌及市場交易不安等而損及公眾或他人情形者，並可處3年以下徒刑或併科罰金100萬至5,000萬元。

第三，解約申報登錄，預售屋買賣契約若有解約情形，應於30日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰3萬至15萬元，以避免虛假交易哄抬房價。

第四，管制私法人購屋，增訂私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後於五年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

第五，建立檢舉獎金機制，建立不動產炒作銷售、買賣或成交資訊申報違規的檢舉及獎金制度，經查證屬實者可以實收罰鍰總金額一定比例作為檢舉獎金，並授權主管機關另訂辦法，以利執行。

此外，針對近日業者發言指出，限制預售屋換約無助平抑房價，內政部特別說明，觀察近期預售屋銷售情形，發現建案多採分批限量銷售，惟因投資客利用揪團簽約後再行「換約轉售」的手法，形成建案搶購完銷假象，造成想買屋的消費者恐慌，進而促使建案售價不斷調漲，這次修法限制預售屋換約，將能遏止假性買賣炒作，使市場回歸理性交易與合理交易價格。

此外內政部也提醒，民眾在購買預售屋前，更應考量預售屋交屋期長及其風險，審慎評估購買決策。

內政部指出，今日修正通過2項修正法律，將儘速陳報行政院審查後，送請立法院審議，並持續蒐集各界意見及研議相關配套措施，以維護不動產市場穩健發展。