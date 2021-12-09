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夜間勞安修法 工鬥批勞動部逃避

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
勞動部代表（右）接下勞團陳情書。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
勞動部代表（右）接下勞團陳情書。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

為因應夜間勞安保障，各黨立委都提出勞基法 49 條的修正草案、要求勞工夜過公做需經過工會同意，但勞動部至今才「剛收集完意見」，遭工鬥團體痛批逃避修法。勞工團體聯合指出，勞動部應支持各黨立委提出的修法草案，並提高職安委員會勞工代表比例至 1/2、清楚定義值日夜，避免雇主逃避加班費。

勞團提出改革三箭

日前發生超商大夜班店員勸導民眾配戴口罩，卻遭民眾持刀械砍傷身亡的憾事，工鬥團體對此於 9 日在勞動部前舉辦記者會指出，目前國民黨、民進黨與民眾黨等跨黨立委都已因應夜間勞動的勞工保障、提出勞基法 49 條的修正草案，要求所有勞工進行夜間工作前，須經過工會同意，但至今勞動部仍未提出草案、甚至恐移除第 49 條。

因此，勞團痛批勞動部修法龜速、意圖逃避，吳嘉浤進一步提出「三箭」訴求，呼籲勞動部支持立委提出的修法版本，且應將事業單位職安委員會的勞工代表比例自 1/3 提升為 1/2，且要清楚函示定義「值日夜」，避免雇主抽換名詞、藉此規避支付加班費的義務。

工會同意可做籌碼

然而，部分勞工認為，夜間工作需經過工會同意、有「擋人財路」的疑慮，恐遭到夜間勞工的反彈。對此工傷協會專員劉念雲解釋，過去職安法就提及夜間工作恐造成身心負擔、有過勞等疑慮，雇主需提供較高的津貼，部分勞工因此希望爭取夜間工作。

劉念雲說，要求夜間工作須經工會同意，並不是阻攔勞工夜間工作，而是希望給予更多談判籌碼，讓勞工在追求較高的津貼時，也能獲得勞安的保障，呼籲勞工「不要中了雇主的計」。

勞部打太極民團猛追

記者會後，勞動部派員接下勞工團體的陳情書，吳嘉浤與在場抗議成員追問三大訴求的回應，勞動部僅表示，日前才進行兩場座談會，目前剛完成意見搜集，還在研議相關修法措施，而針對夜間勞工的工作保障，也已提出「職場夜間工作安全衛生指引」。

至於提高職安委員會勞工代表比例一事，勞動部以涉及委員會成立目的回應，對於值日夜的定義問題，則強調目前是針對「工作時間」，並未直接回應勞團要求的「值日夜」定義，且回應完後掉頭就走、引發勞團不滿，一度上前阻攔，但最終仍接下陳情書，而現場抗議團體仍不滿勞動部「官腔」回應。

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勞動部 勞團

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