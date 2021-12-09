嚴查哄抬物價 行政院拍板成立「物價聯合稽查小組」

對於近期民生餐飲漲聲響起，行政院副院長沈榮津今（9）日召會議後決定成立「物價聯合稽查小組」，由法務部結合公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消保處等嚴查哄抬物價，調查局也增設「穩定物價安心消費專案」因應。

行政院長蘇貞昌今日指示，若有業者囤積居奇、操弄物價者，一定要嚴查嚴辦。法務部指出，鑑於近期民生餐飲頻傳漲價情事，而經查上游由國內供應的主要肉品、蔬果價格並未有明顯波動，二者顯有差距。

法務部表示，為防不肖業者有哄抬物價、違法囤積或聯合壟斷等不法情事，副院長沈榮津今日開會決定，由法務部次長張斗輝擔任召集人，結合公平會、經濟部、農委會、財政部、行政院消保處等，共同成立「物價聯合稽查小組」主動稽查，並從速從嚴查辦。

法務部說明，本聯合稽查小組，將針對近期已漲價之業者，從消費端、供應商至生產端，依食材供貨來源向上追溯，確實掌握各階段產品價格變化，挖掘各階段是否有不合理漲價的情形。

法務部表示，藉此，要找出市面上可疑涉有囤積、哄抬物價或聯合漲價之餐飲業者、供應商或通路商。如發現涉有刑責，即交由本部所屬檢調機關依法速查嚴辦，以懲不法。

由於遏阻違法囤積哄抬犯行，需中央與地方齊力及時處理，法務部表示，該部也已責成台灣高等檢察署督請各地方檢察署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，結合當地警察、調查、衛生、農業、消費者保護等相關機關，共同查察不法。

法務部表示，各地方檢察署也主動與當地縣市政府建立聯繫管道，協力嚴查違法囤積哄抬情事，法務部也於今年11月25日全國一、二審檢察長會議中，再次宣達政府嚴查囤積哄抬不法之政策，並通函各檢察機關配合臺灣高等檢察署指示，全力查緝上開不法，以穩定民生物價。

為防範不法及強化查緝成效，法務部表示，調查局增設「穩定物價安心消費專案」，由該局各外勤處站針對轄內異常價格之民生物資，主動通報及配合主管機關進行行政稽查，以掌握機先情資，預先防範不法。

法務部說明，該專案實施至12月7日止，已配合公平交易委員會及基隆市、桃園市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市等地方政府等相關局處，查察肉品市場、果菜批發市場或農產運銷公司之市場價格狀況，有無涉及囤積、哄抬等可疑情事，陸續積極查處中，為民眾權益嚴加把關。

法務部呼籲，廠商、業者基於社會責任，配合政府穩定物價政策，切勿貪圖蠅利而觸法，政府將持續以具體行動及決心，維護國內物價穩定，讓人民能夠生活無虞，安居樂業，共同營造豐衣足食的美好家園。