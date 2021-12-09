台灣第一人！貿協副秘書長王熙蒙獲頒IAEE國際卓越獎

國際展覽活動協會（International Association of Exhibition and Events, IAEE）於台灣時間12月9日在費城舉辦IAEE Awards頒獎典禮，貿協副秘書長王熙蒙在董事長黃志芳推薦下，參與競逐並榮獲國際卓越獎（International Excellence Award)，為台灣第一人、亞洲第二人獲得該獎項。

國際展覽活動協會每年舉辦IAEE Awards，表揚對全球展覽及活動產業具有傑出貢獻的產業人士。貿協表示，王熙蒙督導貿協每年辦理約30項國際專業展，包括領先全球指標的台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）、全球第二大的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及全球第四大的台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）與台北國際工具機展（TIMTOS），也經營管理台北世貿1館、南港展覽館1、2館及台北國際會議中心，同時在全球知名的國際展覽業協會（Global Association of the Exhibition Industry, UFI）擔任理事，是理事會中台灣唯一代表。豐富的會展經驗及卓越表現，獲得評審委員會的一致好評。

王熙蒙同時也擔任經濟部貿易局委託貿協執行的MEET TAIWAN計畫主持人，該計畫曾獲得會展媒體TTG Asia Media所辦TTG Travel Awards的2019年度最佳會展局獎（Best Convention & Exhibition Bureau）及會展媒體M&C Asia 2020年Stella Awards的最佳創新目的地行銷特別獎（Most Innovative Destination Marketing）。

王熙蒙表示，近2年來全球受到疫情嚴重衝擊，2020年全球展覽業營收衰退68%，「現在是展覽業有史以來最艱難的時刻」。根據國際展覽業協會的亞洲展覽產業報告指出，台灣雖相對疫情控制良好，但因邊境管制尚未放鬆，國際出現新的變異病毒株情況下，2022年對台灣會展產業仍面臨艱鉅的挑戰。

王熙蒙也指出，貿協未來將持續配合政府政策，與會展業者攜手進行數位升級，結合數位技術與工具提供更全面的服務，在邊境管制情況下，繼續協助我國廠商在展覽平台上拓銷國際市場。