SEMI向政府提五大建言 盼加速太陽能發展

全球積極推動碳中和、淨零排放的風潮下，台灣也跟上全球趨勢成為一員，而今年SEMI的《太陽光電公共政策建言書》也指出，根據調查，台灣有逾八成民眾支持加速太陽能發展，結果與 2020 年差異不大，SEMI並向政府提出五大建言，希望能夠加速太陽能發展。

SEMI 自 2019 年起每年發布建言書，此次也提出 5 大建言、13 項議題盼政府採納，包括加速訂定中長期再生能源發展路徑與碳定價機制、維持躉購費率穩定性與完整性、創造吸引地方政府參與誘因、放寬電廠設置配套措施、精簡自願性產品驗證機制（VPC）流程、建立起多元可行的農漁電共生模式，以及建置公開選址資料庫來避免建置場址對環境與社會的衝擊等。

此次SEMI針對台灣民眾是否支持2050年淨零排放進行調整，其中有28%受訪者非常支持、57.1% 是曖昧偏支持的「還算支持」。今年問卷調查也納入政府力推的「農、漁電共生太陽能」，70.4% 受訪者希望產業發展確保不會影響生態環境、64% 期待確保不影響農作物產量與品質。

而在電力與能源教育推廣上，則還有待加強，50.5% 受訪者不知道有些產品會標示碳標籤或減碳標籤；56.6% 受訪者不知道電費帳單會依據用電量標示碳排放量； 52.5% 受訪者不知道太陽能發電過程無溫室氣體排放。

今年《太陽光電公共政策建言書》委託台灣經濟研究院規劃「太陽光電政策支持度民調」，獲得 1,074 份有效問卷。相較去年，民眾對能源轉型及加速發展太陽光電支持度再提升，支持能源轉型的受訪者成長到 76.6%、年增 2.5 個百分點；支持加速發展太陽光電者占 81.8%、年增 1.8 個百分點；支持台灣 2050 年淨零碳排目標的民眾達 85.3%。