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蔡總統：持續發展光電及風電 並建構更具韌性電網系統

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

蔡英文總統今天接見半導體業者表示，台灣要維持半導體產業在全球領先地位，很重要的工作就是發展綠能。因此要求經濟部盤點可發展光電的區域，朝向2025年設置20GW的目標邁進；離岸風電也預計2026年到2031年，每年釋出1.5GW。蔡總統說，政府會持續完善電網的穩定，建構出更具有彈性及韌性的電網系統。

國際半導體產業協會（SEMI）暨再生能源產業高階代表，包括SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、太陽光電委員會主席沈維鈞、風能產業委員會副主席郭世榮、智慧儲能委員會共同主席艾祖華、永豐餘公司董事長劉慧瑾、哥本哈根風能公司董事總經理許乃文等人，今天由經濟部次長曾文生陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文表示，今年台灣半導體產業產值預估將突破4兆元，創下新高，台灣要維持半導體產業在全球領先的地位，很重要的工作就是發展綠能，來因應半導體產業的綠電需求。從2016年以來，在業界領袖和政府共同努力下，台灣的光電和風電產業都有不錯的進展，經濟部也在去年建置完成綠電交易平台，加速媒合民間的綠電供需。

蔡英文指出，因應再生能源加入供電的行列，台電也規畫在2025年，透過自建及民間採購，完成儲能設置量1000MW以上的目標。能源轉型是政府非常重要的政策目標，也是一項很有挑戰性的目標，政府有明確的規畫、清楚的路徑，請大家與政府一起努力、給政府更多的支持，為台灣未來的國際競爭力，打下穩健的基礎。

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