蔡總統接見產業代表 續朝光電2025年20GW目標邁進

蔡總統今（9）日上午接見「國際半導體產業協會（SEMI）暨再生能源產業高階代表」時指出，政府會持續朝向光電2025年設置20GW的目標邁進，並逐年釋出離岸風電開發容量，建構更具彈性及韌性的電網系統。

蔡總統致詞時表示，她昨天才跟大家在「台灣國際智慧能源週」活動上見面，今天非常歡迎大家前來總統府做進一步的交流，同時也讓她聆聽大家寶貴的意見。

蔡總統也感謝SEMI長期關注台灣半導體的發展，每一年的「SEMICON Taiwan國際半導體展」，都是全球半導體界的重要盛會，也是國內廠商連結國際的重要平台，並預祝即將在12月底舉辦的SEMICON Taiwan實體展圓滿順利。

蔡總統提到，今年，台灣半導體產業產值預估將突破4兆元，創下新高。台灣要維持半導體產業在全球領先的地位，很重要的工作就是發展綠能，來因應半導體產業的綠電需求。

蔡總統指出，從2016年以來，在業界領袖和政府共同努力下，台灣的光電和風電產業都有不錯的進展。經濟部也在去年建置完成綠電交易平台，加速媒合民間的綠電供需。

蔡總統接著說，她也會要求經濟部繼續盤點可發展光電的區域，朝向2025年設置20GW的目標來邁進。離岸風電第三階段的選商及國產化規則也已經公告完畢，預計在2026年到2031年，每年釋出1.5GW。

蔡總統進一步指出，因應再生能源加入供電的行列，台電也規劃在2025年，透過自建及民間採購，完成儲能設置量1,000MW以上的目標。政府會持續完善電網的穩定，建構出更具有彈性及韌性的電網系統。

蔡總統強調，能源轉型是政府非常重要的政策目標，也是一項很有挑戰性的目標，政府有明確的規劃、清楚的路徑，她也要請大家與政府一起努力、給政府更多的支持，為台灣未來的國際競爭力，打下穩健的基礎。