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物價蠢動 蘇揆重申：若囤積居奇、操弄物價一定查辦

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

行政院發言人羅秉成今（9）日表示，行政院長蘇貞昌就物價部分表示，若有業者囤積居奇、操弄物價者，政府一定要嚴查嚴辦，蘇揆也已經指派副院長沈榮津所督導的聯合物價小組積極查辦。

羅秉成於院會後記者會表示，蘇揆於今日院會中就物價部分指示，政府針對若有業者囤積居奇、操弄物價者，一定要嚴查嚴辦，今天也已經指派沈副院長所組成的聯合物價小組，積極查辦。

羅秉成表示，最近有些物價蠢蠢欲動，乃至於發生物價有些不正常情形，也就是囤積居奇、哄抬物價，他呼籲表示，這些已經構成違法行為，甚至有刑責，請各界務必要審慎。

羅秉成指出，在正常市場機制上，政府都予以尊重，但對於有異常情形，政府態度一向是嚴查嚴辦，沈副院長所領導的物價督導小組，也都在過程中緊盯各種物價情形。

羅秉成也透露，蘇揆今日於院會也特別再提示這點，稍後沈副院長也會再召集會議，相關執行細節與做法，或物價有哪些異常情形，也會在統一對外說明。

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