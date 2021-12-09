物價蠢蠢欲動 政院：哄抬、操弄行為定嚴查嚴辦

物價漲不停，主計總處日前公布的11月消費者物價指數（CPI）年增率衝上2.84%。行政院發言人羅秉成今天在行政院會後記者會表示，院長蘇貞昌指示，若有業者囤積居奇、操弄物價，政府一定嚴查嚴辦，今日已指派副院長沈榮津召集的聯合稽查物價督導小組積極查辦。

至於物價督導小組執行相關細節，以及是否鎖定哪些重點項目等，羅秉成表示，沈榮津稍後會再召集會議，有具體作法會再跟外界說明。他也呼籲，哄抬物價、囤積居奇的不正常行為已經構成違法，甚至有刑責，請外界一定要審慎，在正常的機制下政府予以尊重，但若有異常違法情形，政府一定嚴查嚴辦。

蘇揆也在會中感謝關務署、航警局、警政署、移民署各部會機關，在非洲豬瘟防疫上，大家嚴守邊境、守住台灣，先前曾發生越南籍走私肉品情形，幸好大家緊急總動員守下，春節到了，難免仍有人以身試法，請相關部會務必在關口嚴防嚴守非洲豬瘟。

此外，羅秉成指出，財政部昨公布11月出口統計，不只連續17個月正成長，出口值持續創單月新高，累計今年11個月出口值，首度突破4000億美元，創11年來最大增幅，對美國、東協出口也創單月新高。

羅秉成轉述，五倍券領取人數超過2296萬人，效益比三倍券更大。經濟部公布數據，10月份批發業、零售業、餐飲業營業額都創歷年來同月新高，尤其餐飲業一舉由負轉正，零售業營業額高達3000多億元，在疫情穩定下，台灣有如常的生產力，接下外銷訂單帶來亮眼出口表現。

羅秉成說，因疫情鬆綁管制以及其他振興措施上路，內需消費明顯回溫，政府提高基本工資、為軍公教調薪，帶動國營事業獲利事業響應加薪，台灣已從疫情中愈走愈穩，請大家持續努力。