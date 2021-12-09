太陽光電永續發展 SEMI彙整跨產業提五大建言十三議題

台灣要達成淨零排放目標，全球綠能產業中發展相對快速、成熟的太陽光電扮演至關重要的角色，SEMI在台灣深耕太陽光電產業累計超過15年，作為產業及政府間的溝通平台，今年《太陽光電公共政策建言書》廣納政府、產業、學研法人及環團等各界利益關係人意見，並彙整出五大建言十三項議題，期待政府參考採納引領台灣各界加速太陽光電發展。

碳中和、淨零排放已是國際共識，各國紛紛積極規畫相關政策，並成為今年第26屆聯合國氣候大會(COP26)的核心討論議題，而台灣也已經宣示將「2050年淨零排放」目標納入修法，向國際社會傳達共同對抗氣候變遷的決心。

SEMI太陽光電公共政策倡議委員會主委暨友達光電股份有限公司能源事業總部副總經理林恬宇指出：「今年太陽能裝置容量加速進展，目前已達7GW（百萬瓦），產業界為與政府共同達成淨零轉型目標，建言書中涵蓋健全的五大建言與十三項議題，期盼政府參採，透過政策與法規建構淨零轉型的產業友善環境，讓政策接軌產業實作並促進永續正向發展。」

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也表示：「在2050年碳中和及淨零轉型的目標下，今年企業陸續響應加入RE100，加上用電大戶條款上路，預期帶動更多再生能源需求，以發電占比來看，加速太陽光電的發展備受關注，SEMI將持續扮演產業及政府橋梁，前瞻國際趨勢，共同健全淨零轉型發展。」

SEMI自2019年起每年發布《太陽光電公共政策建言書》，去年提出的三大面向十二項議題經多方溝通後，諸多建言獲得政府採納、取得良好進展。今年SEMI更以健全台灣淨零轉型發展環境高度出發，並擴大利益關係人範疇，除了參採政府及能源產業看法，也納入碳排產業、學研及環團觀點，並持續追蹤民眾對太陽光電發展的支持度及認知，詳實理解各界聲音，並據此提出政策建言．以健全台灣淨零轉型發展環境。

今年建言書綜整出太陽光電永續發展三大課題，包括建置公開選址資料庫來避免建置場址對環境與社會的衝擊、透過可信的科學基礎建構更多可行的農、漁電共生模式，以及透過產官學研共同合作，發展靜脈產業技術，帶動太陽能產業往循環經濟系統發展。此外為因應太陽光電產業未來的挑戰與機會，從碳中和目標、再生能源發展環境與產業政策等面向，今年共提出五大建言十三項議題，包括：

--健全我國淨零轉型發展環境：包括加速訂定中長期再生能源發展路徑，來提升再生能源佔比、增加綠電供應，並且完善我國碳定價機制，以完善能源轉型所需的誘因機制與因應國際碳邊境稅的趨勢與衝擊。

--維持躉購費率穩定性與完整性：建議政府採計的成本應該可量國內實際建置的經驗，在費率加成項目上可以更加多元以引導產業投入，且在費率適用期程尚應考量大型案場特殊性改採簽約費率，而為了穩定投資環境，也建議政府公布三年以上的躉購費率。

--加強政策溝通和穩定性：建議政府應創造更多讓地方政府參與的政策誘因，另外也可放寬電廠設置配套措施以解決相關問題，而政府若透過稅務優惠來吸引投資，也將有益於解決籌資的困難。

--健全自願性產品驗證機制：建議精簡驗證流程並降低驗證費用，並同時確保仍能確保品質、維持台灣電力整體穩定性，另外也建議應將用電大戶與綠電憑證納入自願性產品驗證機制，引導用戶和買方採用，增進我國能源自主性與確保台灣的用電安全。

--推動太陽光電永續發展：建立起多元可行的農、漁電共生模式，加速太陽光電設置並兼顧綠能與農、漁業的雙重轉型與共生共榮；而面對近年來的爭議案件，也建議政府完善光電與環境共榮的制度規範。

減碳企業代表之一的奇美實業副總經理陳世賢表示：「為達成目標，淨零與能源轉型應該推廣至全民、各產業，不應僅限用電大戶。大企業可投入光電驗證示範案場，在此階段也可先不用以投資報酬率作為主要考量，而是把環境效益與社會成本併同評估。以奇美樹電共生綠能園區為例，就是一個可以讓對太陽光電有疑慮的民眾，看到光電與環境共榮的範例。」

台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍也指出提升社會共識的重要性：「建議政府可以透過跨部會，如：科技部、教育部與能源局等，不分科系建構起再生能源知識體系與培訓相關人才，以提升社會共識，此外也可以透過例如公民電廠等作法，來提高社會參與程度。」

今年《太陽光電公共政策建言書》委託台灣經濟研究院規劃「太陽光電政策支持度民調」，共獲得1,074份有效問卷。相較去年，民眾對能源轉型及加速發展太陽光電支持度進一步提升，支持能源轉型的受訪者成長至76.6%、年增2.5個百分點；支持加速發展太陽光電者占81.8%、年增1.8個百分點；支持台灣2050年淨零碳排目標的民眾更高達85.3%。以此結果推敲，政府從2016年啟動能源轉型以來，太陽光電裝置容量成長現已超過4倍，代表民眾期待太陽光電及再生能源發展可以有更大的成長空間。

此外，受訪者關注產業是否與生態共榮，針對農、漁電共生模式，70.4%民眾希望產業發展確保不會影響生態環境、64%期待確保不影響農作物產量與品質。從民眾用電及減碳觀念來看，雖有78.1%的受訪者願意優先選購具有「碳標籤」或「減碳標籤」的產品，確仍有一半受訪者不知道有些產品會具備此類標籤。56.6%的受訪者不知道電費帳單會依據用電量標示碳排放量，另有52.5%的受訪者不知道太陽光電發電過程無溫室氣體排放。在邁向碳中和及淨零轉型的路上，若政府及產業能推廣太陽光電認知教育，亦有助於在促進減碳意識下提升對太陽光電產業的需求。

建言書已於11月29日，由SEMI太陽光電委員會向行政院副院長沈榮津遞交建言書並獲得正面回應。SEMI及產業將持續打造溝通平台，透過產官學交流共同推動更臻完善的光電政策規範與制度，致力達成淨零轉型、碳中和目標。