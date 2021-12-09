金屬果然漲很大 進口銅價相關指數1-11月年暴漲35.7％

全球經濟重啟後，隨著需求回升，今年國際原物料漲翻天，主計總處公布國情統計顯示，進口銅及其製品類去年9月起由跌勢轉為上漲後，漲幅逐月攀高，今年1月漲幅逾雙位數，5月漲到五成高峰後，漲勢才往下收斂，今年1-11月我國進口銅及其製品類物價指數年漲35.7％。

主計總處表示，銅為重要的工業原料之一，其價格走勢是評估全球製造業需求的風向球。去(109)年受COVID-19疫情衝擊，全球經濟急凍，根據倫敦交易所資料，3月底銅價降每噸5,000美元以下；其後隨全球經濟活動陸續重啟，需求回升，加以銅礦生產大國(祕魯、智利)因疫情或罷工致產量減少，在供需失衡下，銅價一路攀升，今(110)年5月底升至每噸逾1萬美元，較去年3月低點大漲1.1倍，其後價格稍有回落，惟仍在每噸9,500美元上下高檔振盪。

主計總處表示，由於我國銅材高度仰賴進口，隨國際銅價走高，直接影響我國進口物價指數(IPI)走勢，觀察新台幣計價之進口銅及其製品類，去年9月起由跌勢轉呈上漲後，漲幅逐月攀高，今年1月漲幅逾雙位數，至5月漲到最高點後，漲勢逐步收斂，1-11月平均漲35.7％。

此外，銅具良好的導電性，為電線電纜之主要原料，觀察躉售物價指數(WPI)之電線及配線器材類走勢，也隨進口物價波動，惟漲幅較緩，1-11月平均漲17.3％。

主計總處統計，電線電纜為營造工程的重要投入材料，今年1-11月營造工程物價指數漲10.9％，其中電線電纜(權數1.54％)在銅材價漲態勢下，上漲32.8％，帶動機電設備類漲11.9％。