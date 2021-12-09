製造業注意 1~11月進口銅及其製品類物價指數年漲35.7%

我國銅材高度仰賴進口，隨國際銅價走高，直接影響我國進口物價指數（IPI）走勢，主計總處發布國情統計顯示，新台幣計價之進口銅及其製品類，去年9月起由跌勢轉呈上漲後，漲幅逐月攀高，今年1月漲幅逾雙位數，至5月漲逾五成後，漲勢逐步收斂，1~11月平均漲35.7%。

主計總處指出，銅為重要的工業原料之一，其價格走勢是評估全球製造業需求的風向球。去年受新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟急凍，根據倫敦交易所資料，去年3月底銅價降至每噸5,000美元以下。其後隨全球經濟活動陸續重啟，需求回升，加以銅礦生產大國祕魯、智利因疫情或罷工致產量減少，在供需失衡下，銅價一路攀升，今年5月底升至每噸逾一萬美元，較去年三月低點大漲1.1倍，其後價格稍有回落，惟仍在每噸9,500美元上下高檔振盪。

此外，銅具良好的導電性，為電線電纜的主要原料，觀察躉售物價指數（WPI）的電線及配線器材類走勢，亦隨進口物價波動，惟漲幅較緩，1~11月平均漲17.3%。

而電線電纜又為營造工程的重要投入材料，今年1~11月營造工程物價指數漲10.9%，其中電線電纜在銅材價漲態勢下，上漲32.8%，亦帶動機電設備類漲11.9%。