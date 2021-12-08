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BDI連十紅 散裝船好旺

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
貨櫃運費。示意圖
貨櫃運費。示意圖

BDI連十紅，散裝好旺。散裝船市場近期在冬天煤需求量攀升的旺季加持下，再加上Omicron 新變種病毒推動原物料業者也開始搶建庫存量，BDI（波羅的海運價指數）截至8日止已連十個交易日收紅。

大陸能耗雙控喊停將滿月，出口動能旺盛，原物料需求大，加上疫情、塞港情況難全解，研究機構預期，明年散裝運價還有高點。法人預期，散裝船將隨著貨櫃一起旺，未來一年海岬型船舶日租金上看6.5萬美元

若從大陸喊停限電的區間，即11月18日起算迄昨日，近三周BDI漲幅近四成（逾39%）、BCI海岬型指數漲幅則近六成（逾59%）。

BDI指數續漲，8日指數來到3,423點，日漲幅2.1%，其中，代表海岬型的運價指數（BCI）來到5,189點，漲幅4.13%；巴拿馬型運價指數（BPI）指數來到2,336點，也漲近1%（0.99%）。

慧洋-KY董事長藍俊昇表示，近期中小型船舶指數受大型船（capesize）影響，10月下旬進入階段性回檔，使得市場觀望氣氛濃厚，就目前市場買盤分析，租家與貨主未來仍有出貨壓力；再加上明年開始美國及東南亞地區有龐大的基礎建設需求投入，長期還有環保新法要上路，缺船的問題無解，散裝船的榮景才剛開始而已。

國內的散裝船業者指出，日前BDI被各種因素影響回檔修正，不過，市場需求強勁，這波運價的反彈回歸市場正常需要求；明年在長期在美國、亞洲地區擴大基礎建設加持，再加上新環保法規將上路，散裝船又沒有大量新船加入，市場供給非常吃緊。

BDI今年年初以來隨著國際原物料行情上漲，第4季因北美穀物出口及北半球冬天用煤需求加持，第4季為傳統乾散貨船運旺季，近日又有新冠變種病毒Omicron，引起市場對新疫情可能帶來的塞港疑慮，散裝運價續漲恐怕難擋。

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