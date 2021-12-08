台灣國際智慧能源週登場 參展規模較去年成長40%

外貿協會與國際半體產業協會（SEMI）共同主辦的「台灣國際智慧能源週」今(8)日起至10日於台北南港展覽2館盛大展出，200家廠商使用700個攤位，規模較去年成長40%，該展聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料，因應全球零碳趨勢，擴增新興創能、節能、綠電交易、綠色金融等項目，打造全臺唯一的「Net-Zero零碳生態圈」。

全球氣溫每年不斷上升，暖化危機是現今迫切解決的環境問題，今年的COP26聯合國氣候變遷大會中，各國領袖也通過2030年將終結森林砍伐、減少甲烷排放量、逐步減少化石燃料需求等協議，以加速實踐全球低碳轉型，而在「淨零碳排」的目標之下，綠能發展成為各國積極投入的產業。

外貿協會董事長黃志芳表示，「零碳」已成為永續環境及攸關人類生存的指標，也是接軌國際經貿外銷的重要命脈，邁向淨零碳排的路上，如何智慧的使用能源更是達到目標的關鍵，這也讓本次Energy Taiwan智慧能源週展覽別具意義，此外，貿協所經營的硬體展館單位率先加入全球「會展產業淨零碳排宣言」，展覽舉辦地的南港展館皆已取得綠建築的認證。貿協不僅自我落實，未來也會持續協助業者因應減碳國際趨勢，做好對外貿易的推廣，爭取國際綠能商機。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也表示，面對氣候變遷帶來的衝擊，達成碳中和、淨零排放已是國際共識。台灣身為在全球供應鏈最重要的夥伴，更不能置身事外。SEMI將持續在台灣未來能源轉型及發展的過程中，扮演搭建產官學研溝通平台的重要角色，為台灣綠色能源產業找到出海口，更協助在台灣建構「矽盾」之後，助綠能產業打造第二層「綠盾」。

中華民國蔡總統連續4年參加台灣國際智慧能源週開幕典禮，並表示能源週是能源轉型的關鍵平台，也是展現臺灣發展再生能源決心的一環，臺灣半導體產業今年第三季出口超過73億美元，成為全球第一大出口市場，產值預計突破4兆元，靈活的綠電供應體系將會是推升臺灣出口的最大助力，也是國家經濟發展重要競爭力，行政院成立了淨零排放工作小組規劃臺灣淨零轉型路徑，環保署也擬定了溫室氣體減量及管理措施，政府將持續與各界溝通對話，實現臺灣成為亞洲綠能發展中心。

本年度「台灣國際智慧能源週」太陽能、風能、儲能指標廠商齊聚一堂，而離岸風電第三階段開發明年上路，累積帶動新臺幣3.2兆元投資，臺灣離岸風電發展漸上軌道也帶動風能展區的擴張，攤位規模成長169%，結合國外開發商及後端供應商，共同打造臺灣本土風電產業鏈；另一方面，再生能源發電有其間歇性，儲能即是扮演穩定供電的重要角色，「能源轉換」與「能源儲存」之間的搭配將是未來推升能源產業發展的最佳組合，本年度智慧儲能展區攤位規模亦成115%。

不僅如此，政府單位鼎力參與，今年展覽再度攜手再生能源週共同展出，推出「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」。同時現場也會有地質調查所、綠能科技推動產業中心與標檢局，完整呈現政府歷年來推動綠能政策目標、關鍵研發技術與成果。

為協助業者拓銷全球市場，爭取能源產業國際交流機會，能源週除了實體展覽，同場加映12月8日至24日的線上展覽，提供參觀者虛實整合的多元觀展體驗，展覽期間亦舉辦「視訊採購洽談會」，透過貿協海外63個當地駐點洽邀重量級買主，與臺灣廠商進行52場媒合洽商，搶先布局海外再生能源商機，更有多場配合展覽舉辦的綠能主題論壇，從政策、產業、民生三大面向剖析能源轉型新目標。