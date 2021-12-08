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移工變移民！勞部研議「兩條件」技術移工留台

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部長許銘春。記者杜建重／攝影
勞動部長許銘春。記者杜建重／攝影

全台大缺工，移工有望變移民勞動部許銘春今（8）日在立法院社福委員會表示，國發會跨部會研議在台工作滿六年、有技術、及薪資門檻達一定水準之移工，可以申請留台，將定位為「中階技術人力」，再接續工作滿五年，可申請永久居留，預計最快明年初拍板實施。她並表示，目前在台超過六年移工約有18萬人。

許銘春今日針對外籍移工防疫、外送員安全、以及夜間勞工工作安全等議題，赴立院社福委員會進行專案報告及詢答。民進黨籍立委黃秀芳質詢，國內現在各行各業大缺工，在台移工是否可能變移民？

許銘春表示，如何將優秀移工變成移民，現在跨部會討論、研議中；過去以來外界主張延長移工在台年限，但一直延長年限並不是辦法，「變移民」成為要思考議題。勞動部配合國發會移民政策，研議資深移工留在台灣，全案要報行政院後才會定案。

她進一步指出，勞動部初步規畫，在台工作滿六年、技術達一定水準、達一定薪資門檻之移工等三條件，可申請留台，轉換為中階技術人力，在台工作繼續滿五年，就可以申請永久居留，可攜家帶眷來台，盼增加移工留台意願。

許銘春表示，若先不考慮技術與薪資條件，目前在台超過六年移工約有18萬人。

黃秀芳質詢，目前移工在台工作年限最長就是12年，可再延長二年，最長就是14年，若技術移工無法留台，轉到其他國家工作，反而是台灣損失，但如何認定技術純熟移工？並且又不會影響本國勞工就業機會？

許銘春表示，須限定具備一定技術水準，哪些類技術移工可留台，將由各部會認定，而且移工也要通過技術檢定程序。並且會訂定薪資門檻，「不要低薪」，就是希望不會排擠本國人就業。

據了解，由國發會主導移民鬆綁，針對中階技術人力現朝鬆綁方向規畫；這項鬆綁不必修法，只要修正「外國人從事就業服務法第46條第一項第八至11款工作資格及審查標準」即可，若政院拍板，馬上可以實施。

移工 移民 薪資 勞動部 許銘春

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