中能離岸風電計畫450億元專案融資 正式到位

由中鋼公司（2002）與哥本哈根基礎建設基金（CIP）合作開發的中能風場繼11月與國內外共計20間銀行完成專案融資籌組簽約後，今（8）於2021台灣國際智慧能源週宣布中能風場450億元專案融資正式到位，將依序發出開工通知予相關供應鏈廠商，啟動中能風場建設。

本次國際智慧能源週中能風場首次參與，與CIP彰芳暨西島風場聯合參展，即有幸邀請蔡英文總統蒞臨參訪、分享台灣最高本土化規格離岸風場的成績，共同見證台灣綠色金融的重要里程碑。

中能風場專案融資到位金額為450億元，為國內公股銀行首度統籌主辦，聯手參與台灣離岸風場專案融資。憑藉其務實的規劃與穩健的執行能力，中能專案融資吸引含8大行庫在內之16間本土銀行，共20間國內外銀行團信賴支持，專案融資認購率超過200％，創下台灣離岸風電聯貸認購新紀錄。

為呼應中能風場專案融資正式到位，風場建設工程即將啟動的好消息，本次彰芳西島及中能風場的聯合參展攤位特地將離岸風電海事工程作業港意象濃縮搬到展場。亮黃色水下基礎搭配港區的設施，彷彿置身工作港場景，同時也向蔡英文總統和其他蒞臨的貴賓介紹中能在離岸風電本土化道路上，從海事工程、水下基礎製造、風機零組件生產到陸上電力設施等產業耕耘的成果。

中能風場執行長Joris Hol表示，中能很高興能藉由本次參與2021台灣國際智慧能源週的機會，正式宣布中能離岸風電計畫專案融資到位。後續將緊鑼密鼓地進行下一階段的工程前期準備，整合中能風場相關供應鏈廠商，依照進度於2024年如期如質完成台灣最具本土指標性的中能風場。