景氣與通膨共舞 富蘭克林投顧：Tiger策略迎金虎

富蘭克林證券投顧表示，2022年第1季採取TIGER策略，包括Tech科技創新、Inflation抗通膨、Green綠色永續、Emerging新興市場和Rotation輪動，多元網羅投資契機。

富蘭克林證券投顧說，隨著全球經濟復甦邁入常軌，2022年成熟國家央行貨幣政策轉趨正常化，財政政策將轉為重點扶持有助提振生產力及永續發展的產業，科技和基礎建設產業將持續扮演多頭要角，而新興市場則看好亞洲中小型股票基金的成長潛力。另一方面，面臨通膨及貨幣政策正常化環境，市場波動加大，債券的防禦功能仍不可或缺，透過精選持債仍可爭取收益機會。靠攏於具備抗通膨基因的波灣債及高收益債券型基金，或是多元配置的美國平衡型基金，掌握類股輪動機會。

聯準會如期宣布11月起每月縮減150億美元購債規模，美國經濟數據及企業財報頻傳利多，全球股市11月中再創歷史新高，惟聯準會褐皮書及鮑爾主席強化通膨風險、變種病毒Omicron蔓延，擾動盤勢震盪，所幸初步研究顯示現行疫苗對Omicron具有一定保護力；美國兩黨就提高債務上限達成協議，激勵股市重拾漲勢。

2021年累計第4季以來，全球股市上漲5.30%，科技、消費耐久財、原物料及房地產類股漲勢領先，新興市場多國率先升息對抗通膨、中國科網股財報疲弱和恆大地產債信風暴籠罩，壓抑新興股市下跌1.19%。美國十年期公債殖利率先升後降、幾近持平於1.47%，美元指數上漲2.27%，富時波灣債上漲0.40%，優於新興美元債下跌0.14%及美國高收益債上漲0.08%表現。

富蘭克林證券投顧表示，2022年第1季聚焦關鍵三項議題-變種病毒Omicron、通膨及聯準會政策，著眼全球各國已累積歷經年餘的抗疫經驗，透過有限度的防疫措施和施打疫苗應能避免疫情擴散，變種病毒Omicron可能遞延復甦時程但不至於改變復甦方向。2022年將是景氣與通膨共舞的投資環境，聯準會升息預期及市場波動也將隨之而來，但溫和通膨及利率上揚環境實則有利經濟及企業獲利表現，投資人對風險性資產維持偏多操作。