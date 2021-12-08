油電糖水政策任務多 王美花聲援國營事業調薪4%

物價上漲、餐飲業定價也應聲而漲，民眾大喊吃不消，經濟部長王美花今（8）日在立法院經委會表示支持國營事業明年加薪4%，也同時呼籲民間企業多幫員工加薪，對於餐飲業調漲問題，經濟部會定期查訪，了解是否有不適當的漲價行為。

立法院經委會今審台糖預算，王美花出席備質詢，並指出支持國營事業加薪幅度達4%。

王美花會中受訪時指出，國家發展、能源轉型，都為國營事業增加很多業務，比照軍公教加薪4%以鼓勵油電糖水基層員工，也能讓新進人員願意來國營事業工作，「以部長的角度，我是支持的」。

王美花也指出，景氣不錯，民間企業業績暢旺，呼籲企業也能為員工加薪。

至於物價部分王美花表示，除了公平會之外，經濟部也會定期查訪，從大宗物資到後段零售的漲價是反映物價，或是不恰當的漲價。她指出，這是很細膩的工作，會詳細了解。