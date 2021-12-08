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環保署長張子敬：政府明年初提出淨零排放路徑評估

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

環保署署長張子敬今（8）日表示，2050淨零排放已為全球共識，但是台灣究竟能做到多少？目前在國發會主委龔明鑫主持下，正在進行盤查，預計明年年初將公布我國淨零排放路徑評估；同時也要在明年將新修正的「氣候變遷因應法」送至立法院，目標2023年開始執行。

張子敬今日應工商協進會邀請發表「氣候變遷的挑戰與機會-談氣候變遷因應法」。演講之前，工商協進會理事長林伯豐表示，因應全球低碳轉型、淨零排放趨勢，請政府加速制定減碳路徑圖及完整碳交易制度，並訂定綠電憑證抵減機制等措施，全面檢討能源政策，以期穩定供電並減碳。

林伯豐表示，聯合國COP26會議剛於上月13日結束，會中作成「格拉斯哥(Glasgow)氣候協議」，強調加速減碳並強化氣候變遷調適；行政院環保署也於10月21日提出「氣候變遷因應法」草案，呼應國際趨勢，期待新的環保政策可以協助企業規劃減碳時程，讓台灣達到2050碳中和的目標。

張子敬表示，臺灣正積極部署在2050年達到淨零排放目標的可能路徑，除了穩定推動中的能源轉型，包括製造、運輸、住宅、農業等部門，也在提出系統性的減碳策略。但是目前有兩大挑戰，一是全球邁向淨零策略，國際上已從2020、2030至2050訂出淨零排放路徑。台灣的淨零排放可能路徑，將在明年年初由國發會主委龔明鑫公布。

此外，針對國際碳關稅與供應鏈減碳，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)針對水泥、鋼鐵、鋁、化學肥料、電力等產品於2023~2025三年過渡期，要進口商按季提交報告，包含進口產品數量、產品碳含量、產品於出口國所繳納之碳價等資訊；並在2026年1月1日正式實施。進口商繳納的CBAM憑證數量要扣除已於出口國繳納碳價。

張子敬表示，這攸關台灣外貿關係，勢必要面對，目前政府計畫針對「溫室氣體減量及管理法」修改為「氣候變遷因應法」，修法上的關鍵課題包括淨零目標入法、增加氣候調適、強化減量工具及徵收碳費機制。環保署目前修法的進度，已於110年10月21日預告修正草案，將進行意見徵詢，並辦理相關法制作業，預計明年送到立法院，目標2023年執行。

氣候變遷 減碳 環保

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