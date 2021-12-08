淨零轉型啟動 綠能世貿大展演

「能源轉型是減碳的關鍵，這次展覽顯示台灣發展能源的決心和使命，如此台灣才能和世界接軌。」總統蔡英文8日上午參加 「台灣國際智慧能源週」開幕典禮時表示，這是她連續四年參加典禮，展現政府要將台灣成為亞洲綠能發展中心的決心，同時擴大布局，成為世界綠色供應鏈中 不可或缺的一員。

蔡總統說，目前各國都在推動減碳的工作，能源轉型是減碳的關鍵，這場活動堪稱綠能產業最大的交易平台，聚集世界各國綠能官商代表，台灣也一直朝向綠能目標邁進，促使5年內發展綠電，環保署也已在推動溫室氣體減量修法工作，法案將納入2050年淨零排放目標，行政院也正評估規劃能源轉型藍圖，創造百分之百使用再生能源。

減碳是存活問題

全台最具指標性的能源產業交流會「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan) 」8日在台北市南港展覽館盛大登場，除蔡總統親臨現場致詞，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、國際半導體產業協會全球行銷長及台灣區總裁曹世綸也到場恭賀展出成功。

黃志芳表示，「減碳」關係到人類是否存活的問題，地球愈來愈熱，零碳將是全球永續議題的指標，已經有130個國家宣示要在2050年達到淨零排碳，台灣該如何運用智慧使用能源，將是重要關鍵，也是這次展覽重要意義。

總裁曹世綸強調淨零轉型對台灣的重要性，台灣經濟高度仰賴對外貿易，從供應鏈、永續責任，產品競爭力等三大角度，指出淨零轉型是台灣與產業國際競爭力的關鍵議題。

規模歷史新高

這場活動串聯國內外再生能源產業鏈，更匯聚德國、荷蘭、英國在台辦事處組團參展，參展類別涵蓋太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料等能源，相當完整多元，規模逾700個攤位，規模較去年成長40%，創歷史新高，顯示台灣準備好迎接此國際趨勢。

同時由政府、產業與學界深度對話交流，舉行「太陽光電高峰論壇」，探索台灣再生能源發展的下個10年。12月8日、9日、10日三天將分別以主題「淨零轉型與綠能推動高峰論壇」以及「離岸風電產業高峰論談」、「減碳淨零行動論壇 — 打造企業永續競爭力」，探討台灣淨零轉型、太陽能供應鏈推動太陽能永續發展等議題。並從政策、產業、民生三大面向探討能源轉型新目標，以及風能如何結合儲能的新未來。

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