羨慕！中華郵政股票投資獲利破百億 員工明年將加薪

今年股市交易熱門，不少民眾都受惠，中華郵政也同樣是得利者。根據中華郵政統計，今年截至10月操作股票總計獲利112億元，主要投資標的都是電子股、金融股等；不過今年超夯的航運股，則因為過去10年表現不太理想，因此沒有特別投資。中華郵政表示，預計明年股票投資比例會增加。

此外，行政院日前拍板軍公教人員明年全面調薪4%，外界關心同樣有官股色彩的中華郵政是否也會加薪。對此，中華郵政董事長吳宏謀表示，中華郵政也是國營事業，員工屬於準公務員，所以明年確定會跟著調薪，預計人事成本將會增加10億元，約有2.6萬名員工受惠。

吳宏謀表示，中華郵政今年最賺的項目是資金運用，包含債券投資、定存、股票等，10月底稅前淨利超過200億元，不過儘管有超額獲利，郵政公司還是有很多缺口要填，包括壽險責任準備金、退休金等。

至於目前的儲戶存金，總計約7.45兆元，扣除轉存央行、資金準備金外，其餘大部分都投去做資金運用，不過由於股票風險較高，投資金額不會太大，約有九成是以風險較小、有固定收益的項目為主。

中華郵政公司資金運用處長呂文偉表示，去年股市變化較大，公司大概賺了150億元，今年1月至10月也獲利112億元，明年預計會增加股票投資金額的比例。

公司獲利，員工也可望加薪。中華郵政表示，明年也將跟進政院軍公教人員加薪案，每人加薪幅度4％，基層員工平均每人換算下來約可以加薪1400元至2000元不等，預計年底董事會就會提案，若作業來得及，明年1月就可正式適用新的薪資；若是來不及也會追溯至1月。