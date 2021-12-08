無薪假人數跌破2萬以下 旅遊業占5成

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期實施無薪假的事業單位有2455家、1萬9035人，比上期減少6192人，這也是自7月無薪假人數飆升後，首度跌回2萬人以下。其中，支援服務業的無薪假人數9346人，占了整體人數約5成。

根據勞動部統計，本期實施減班休息的事業單位計2455家、實施人數1萬9035人，與12月1日公布實施家數計3035家，實施人數2萬5227人相比，本次家數減少580家，人數減少6192人。

本期無薪假人數最多的行業為支援服務業9346人，其次為住宿餐飲業3121人、製造業2028人。家數部分則以支援服務業1318家最多，其次為批發零售業356家、住宿餐飲業215家。

勞動部條平司司長黃維琛指出，就數據顯示，各行業的減班休息人數都逐漸減少，其中住宿餐飲業減少3000多人，包括一間大型婚宴會館就停止實施400人左右，但製造業中的民生工業，卻因為有一家多達700多人的空廚申請實施減班休息，所以人數增加，他認為，主要是邊境管制仍持續影響相關行業。

黃維琛還說，觀察支援服務業的減班休息人數仍占整體的5成左右，推測在境管未解除下，短期內數字不會變動太大。