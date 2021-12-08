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出口、投資、內需三大支柱 龔明鑫：明年GDP一定超過4%

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處11月26日公布今年經濟成長率由5.88%上修至6.09%，上修0.21個百分點，並創下2011年以來新高；明年經濟成長率則由3.69%上修至4.15%，上修0.46個百分點。對此，國發會主委龔明鑫今（8）日表示，在出口有利、投資動能持續，以及內需消費也恢復的情況下，「我認為明年的經濟成長率一定會超過4%」。

龔明鑫指出，明年經濟成長率預估會超過4%，在今年破6%這麼高基期下還可以超過4%，表現將是非常好，今、明兩年成長加起來則可望超過10%。而景氣燈號也連續亮出第九顆紅燈，已是史上最長紀錄，有沒有可能延續到明年上半年，龔明鑫表示，「樂觀看待，我們一個月一個月來觀察」。

談及明年景氣，龔明鑫表示，出口、投資、內需是三大支柱。在出口方面，龔明鑫認為，在整個供應鏈的移轉或全世界延遲情況下，台灣疫情相對好，又有台商回台因素，所以效能、效率會比其他國家高，「明年出口對台灣來講非常有利」。

此外，龔明鑫還提到，台商回台投資台灣三大方案將繼續延長，「非常可能是延三年」，因爲中國生產環境已經發生改變，包括電的問題，還有對企業友善態度也已經發生改變，因此供應鏈移轉還會再加速、再擴大的情況下，明年的投資動能看起來沒有問題。

龔明鑫並指出，台商回台投資台灣三大方案條件還會再加入 ESG（環境保護、社會責任、公司治理），這當中包括節能減碳。龔明鑫強調，投資還是要思考未來的發展趨勢，ESG是現在非常大的主流，現在不做，將來還是一定要面對這樣的挑戰。

至於第三大支柱，則是內需消費。龔明鑫指出，內需消費今年比較弱一點，是因為五、六月受到疫情影響，十月隨著振興五倍券上路，連最弱的餐飲業都已經恢復正成長，「且我們對疫情愈來愈有心得，不用擔心」。

龔明鑫

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