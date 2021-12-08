光洋科爭委託書大戰 傳通路商到股東家信箱竊取委託書

半導體及面板靶材廠光洋科（1785）經營權之爭，越演越烈，進入股臨會倒數階段，散戶成為兵家必爭之地，昨(7)日中午傳出，疑似是通路商以詐騙手法竊取股東委託書，目前受害股東已經到警局報案，提告詐欺、妨害秘密、偽造文書等三項罪名。

被害的吳姓股東表示，因近日報載光洋科股臨會即將召開，開會通知書已寄出，吳先生查看信箱，發現開會通知書已被撕開，且裡面的委託書已被撕下取走，詢問社區警衛，才知上午有名男子聲稱認識吳先生，並從信箱拿走吳先生信件。吳先生調閱監視器查看，發現該名男子早已於附近等待多時，一看到郵差上門，即進入社區詢問警衛，指名道姓有無吳先生信件，並稱已與吳先生聯絡，隨即取走委託書，吳先生懷疑男子握有股東名冊，才會守株待兔等待郵差上門，詐騙警衛後等逞。吳先生說他根本不認識此人，下午已向當地警局報案提告。

對此，光洋科公司表示：「確實有聽聞通路商尾隨郵差而取走委託書的行徑，沒想到竟然發生」。光洋科公司強調：「本公司並無通路商，目前三大通商均已受台鋼集團委託，對於此等違法行徑，本公司除了嚴厲譴責，並呼籲司法單位儘速調查，毋枉毋縱！更盼主管機關制訂相關法規，防範通路商以惡劣手段收購委託書。」

光洋撐傘團長莊世雄氣憤的說：「我們認為通路商這種尾隨郵差取走委託書的行徑不是第一次也不是最後一次，若大家有發現類似的情況，希望趕快去跟集保中心投訴」。

撐傘團多名成員指出，網路上到處都看到對不斷檢舉後的反應，集保中心總是制式回答需要有具體的人事時地物才能檢舉，但，集保中心不就是該協助我們嗎? 懇請集保中心，不要再消極，否則將姑息養奸。