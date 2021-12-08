2021台灣國際智慧能源週 打造Net－Zero零碳生態圈

外貿協會與SEMI共同舉辦的台灣國際智慧能源週上午起至10日在台北南港展覽二館盛大展出，蔡英文總統親自出席開幕典禮。今年共計185家廠商、700個攤位，展出聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料等，因應全球零碳趨勢，擴增新興創能、飾能、綠電交易、綠色金融等項目，打造全台唯一的「Net－Zero零碳生態圈」。

本年度「台灣國際智慧能源週」太陽能指標廠商聚一堂，包含力暘、元晶、台電再生能源處、有成、聯合再生、富崴能源等大廠，而離岸風電第三階段開發明年上路，累積帶動新台幣3.2兆元投資，台灣離岸電發展漸上軌道也帶動風能展區的擴張，攤位規模成長169％，歷年來獲得各大開發商持續支持參展。