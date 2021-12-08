聽新聞
test
0:00 / 0:00
2021台灣國際智慧能源週 打造Net－Zero零碳生態圈
外貿協會與SEMI共同舉辦的台灣國際智慧能源週上午起至10日在台北南港展覽二館盛大展出，蔡英文總統親自出席開幕典禮。今年共計185家廠商、700個攤位，展出聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料等，因應全球零碳趨勢，擴增新興創能、飾能、綠電交易、綠色金融等項目，打造全台唯一的「Net－Zero零碳生態圈」。
本年度「台灣國際智慧能源週」太陽能指標廠商聚一堂，包含力暘、元晶、台電再生能源處、有成、聯合再生、富崴能源等大廠，而離岸風電第三階段開發明年上路，累積帶動新台幣3.2兆元投資，台灣離岸電發展漸上軌道也帶動風能展區的擴張，攤位規模成長169％，歷年來獲得各大開發商持續支持參展。
今年展覽再度攜手再生能源週共同展出，推出「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」等，完整呈現政府歷年來推動綠能政策目標、研發技術與成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言