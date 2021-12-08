物價壓力何時才能緩解？ 龔明鑫：後年會比較好些

近來物價持續上揚，11月消費者物價總指數（CPI）年增率達2.84%，來到近九年新高，通膨壓力沉重。對此，國發會主委龔明鑫今（8）日表示，物價仍會是明年重要的議題，現在看起來，後年會比較好些。

儘管政府日前機動調降大宗物資關稅，但餐飲漲價潮未見平息，近日再有大型餐飲集團瓦城、速食業者肯德基、胖老爹宣布漲價；主計總處也發布11月消費者物價總指數（CPI）年增率達2.84%，不僅連四個月高於2%的通膨警戒線，更是今年最高，也是今年第六度突破2%。

龔明鑫表示，通膨是全世界的議題，全球因為供應鏈延遲、油價上漲影響，還有全世界的貨幣政策，這三大因素造成了全球通膨。從結構上來觀察，明年的供應鏈狀況可能還是會持續，這個因素短時間還無法降下來。不過，油價部分就沒有想像中那麼高，雖然有起起伏伏，但看起來已比較平緩。另外，則是牽動各國的金融政策和貨幣政策，這部分也許明年美國聯準會開始會比較減緩，收回一些量化寬鬆政策（QE），至於會不會升息，這可能還要持續觀察，但如果有做這樣的動作，基本上對於全世界的物價上漲，應該會有一些抑制效果。

回到台灣部分，龔明鑫認為，台灣物價上漲壓力會比全世界要稍微小一點，主要是政府對於一些公用事業，如水、電、天然氣都有緩漲機制，可以平穩物價一些情況。另外，政府也階段性調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油等四項關稅及貨物稅，同時，政府也開始查緝有無聯合哄抬狀況，相信對平抑物價多多少少會有幫助。