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國營事業基層調薪足4% 王美花：以部長身分支持

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
王美花（圖右）提出肯定答案。對於台糖以外的中油、台電、台水是否比照辦理，王美花受訪表示，國營事業在國家發展跟能源轉型都增加很多業務，認為新進員工可以比照4%調幅，「以部長角度，我是支持的。」記者鍾泓良攝影
王美花（圖右）提出肯定答案。對於台糖以外的中油、台電、台水是否比照辦理，王美花受訪表示，國營事業在國家發展跟能源轉型都增加很多業務，認為新進員工可以比照4%調幅，「以部長角度，我是支持的。」記者鍾泓良攝影

民進黨立委林岱樺（8）日於立法院經濟委員會詢問台糖是否跟進公務員人員加薪。經濟部長王美花提出肯定答案。對於台糖以外的中油、台電、台水是否比照辦理，王美花受訪表示，國營事業在國家發展跟能源轉型都增加很多業務，認為新進員工可以比照4%調幅，「以部長角度，我是支持的。」

對於這樣會不會形成公司高層跟基層調幅不同，王美花則說會尊重公司體制，但認為油電糖水等職員、雇用人員等起薪也能比照軍公教調薪4%，針對新進員工照顧，也增加大家進入國營事業的意願。

而因為物價上漲，媒體追問是否呼籲民間企業也比照加薪，王美花說，「民營企業業績都很好，當然呼籲民營企業加薪！」

林岱樺表示，之前有針對台電跟中油薪資是否跟進行政院所公布公務員加薪4%提出質詢，她也發現台糖僱員月薪不到2.7萬元，詢問王美花是否支持調薪到足4%？

王美花說，國營事業加薪還需要一點時間，作為一個部長非常贊成基層員工用4%幅度去調薪，讓林岱樺讚許這樣才是體恤民意的部長。

王美花 加薪

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