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年關近無薪假降了！人數跌破2萬人 一周大減6,200人

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（8）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，隨著年關將近，進入消費旺季，目前有2,455家、19,035人實施無薪假，一周內減少580家、6,192人；其中，住宿餐飲業一口氣減少近3,400人。

值得注意的是，製造業實施無薪假人數增加668人，主因是民生工業中，持續受到國際邊境管制影響，空運客運量銳減，有一家空廚業通報實施700多人所致。

國內疫情趨緩，繼今年9月國中小開學無薪假曾出現一波明顯降幅，今日統計再出現另一波降幅，主因是年關將近，即將進入寒假，國人採購、旅遊、上館子聚餐旺季，包括批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業、以及支援服務業（含旅行社）等，無薪假人數皆呈減少。

統計顯示，無薪假重災區的住宿餐飲業現有215家、3,121人實施無薪假，一周之內減少155家、3,393人，其中包括多家全國連鎖餐飲業者停止實施無薪假，人數各有300至400人。

批發零售業目前無薪假人數降至1,580人，一周內減少994人；運輸及倉儲業無薪假人數降至1,211人，一周減少788人。支援服務業（含旅行社）實施無薪假人數減至9,346人，一周之內減少240人。

勞動部官員表示，因為國際邊境管制仍持續，支援服務業（含旅行社）、及運輸倉儲業的無薪假仍會持續，目前呈下降，可能是勞資還在協商新一輪無薪假。

無薪假 餐飲業

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