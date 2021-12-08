2022景氣 企業經理人樂觀多：最看好電動車、最擔心通膨

轉職潮來了，什麼產業是最具發展潛力的工作?104玩數據發布企業經理人和HR對明年景氣和就業市場的看法，42%的企業經理人和HR「看好」明年景氣，比「看壞」高出27個百分點；最看好產業則是電動車、AI人工智慧裝置，最近熱門元宇宙看好度居主管心中第三名。年度徵才重點產業仍以「電子資訊 ∕軟體∕半導體」為首，但疫後反彈以「住宿∕餐飲服務業」最猛。

勞動部統計，上月底減班休息人數剩2.5萬人，比8月底疫情影響最劇烈的5.8萬人減少57%。主計總處也預估2021年經濟成長率可達4.15%，不過，新變種病毒Omicron的不確定因素，企業如何看待2022年？疫情持續影響下，上班族也會擔心轉職風險高， 那些產業是最被看好的潛力股？

104玩數據在10/26~11/23陸續針對企業經理人及用人主管啟動2022年景氣展望調查，共計回收2,739份有效樣本，其中，主管職609份、非主管職2,130份，在95%的信心水準下，估計誤差為±1.87%。

調查顯示，企業經理人及HR雖擔心通膨，但仍對明年景氣非常樂觀。42%的企業經理人和HR認為2022年景氣會比今年好，主因各國防疫措施更成熟，可望緩解疫情對經濟的衝擊(61.6%)、以及全球景氣持續復甦(52.2%)、國內經濟成長(22.3%)。但有15%的企業經理人和HR看壞明年，最擔心原物料和物價上漲(66.1%)、其次擔心中美拜息會分歧難解(47.5%)、全球景氣復甦不如預期(34.1%)。「看好的比例」與「看壞的比例」差距，「淨樂觀」為27個百分點。

至於2022年最看好哪些題材？41.4%的企業經理人和HR最看好電動車，其次是AI人工智慧裝置(33.7%)、以及防疫生技醫療 (33.4%)。其中，受訪主管看好第三名是元宇宙相關，舊科技的虛實整合新運用已給經理人極大的想像空間。

104人力銀行12月全站工作機會數89.7萬個，比7月谷底的72萬個，增加17.6萬個，增幅24.5%。各產業以一般製造業、電子資訊 ∕軟體∕半導體業徵才最強勢穩健，能見度也最高。目前工作數最多的五大產業，仍集中於電資通、民生消費，電子資訊 ∕軟體∕半導體業（17.7萬個）、住宿餐飲服務業（14.9萬個）、一般製造業（12.6萬個）。

至於無畏疫情，工作機會成長最多的三大產業是運輸物流及倉儲業（1.6萬個工作機會．成長48.7%）、一般製造業（12.6萬個、成長40.9%)、電子資訊 ∕軟體∕半導體業(17.7萬個、成長35.6%)。