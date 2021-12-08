經濟展望樂觀 法人 ：看好非必需消費品前景

變種病毒Omicron的出現，一度造成市場繃緊神經，但瑞士百達資產管理認為，企業獲利表現仍穩健，且經濟已經相對適應這疫情不確定性影響的環境，預估明年全球股市獲利成長16%。看好重新開放仍持續發生，非必需消費品的前景更加樂觀。

百達指出，金融市場因Omicron的出現而感到不安，但投資者不應恐慌，經濟體更有能力應對新一波感染。風險較高的資產類別雖然正處於或接近歷史高位，但背後具有充分的理由。消費和工業需求強勁，供應瓶頸似乎將緩解（可能對通膨形成下檔壓力）企業獲利和利潤率保持健康，這對近期的股市來說是個好兆頭。儘管不確定性增加，但相信全球經濟的重新開放和接近正常化的方向仍然是前進的方向，因此對股票保持中性觀點，對債券保持負面看法。

股票方面，百達指出，跡象顯示供應限制開始緩解，通膨壓力應在未來幾個月見頂，因此預計會出現新的成長爆發，而且最重要的是已久的服務業復甦，對於最受經濟周期影響並支持企業獲利的部分股票市場來說，這種成長突增應該是一個福音。在全球範圍內，預計明年的獲利將成長16%，而分析師普遍認為該增幅約7%。歐元區和日本（經濟復甦仍未完成）更有可能出現強於預期的利潤成長。

產業方面，百達表示，對非必需消費品股票的前景變得更加樂觀，儘管價格上漲，但消費似乎保持良好—尤其在美國。與此同時，影響汽車產業的供應限制應該很快就會開始緩解。這些公司相對於市場的獲利修正已處於低谷，顯示未來幾個月利潤可能會上調。

此外，百達也看好房地產，相對於其20年的歷史，房地產是價值評估中最便宜的產業之一，此類股票還可以作為部分通膨對沖。出於多種原因，金融業仍然是我們的首選產業，儘管今年強勁反彈，但其價值仍然具有吸引力，隨著債券殖利率的上升以及監管機構在很大程度上消除股息配發的障礙，銀行獲利能力似乎將改善。

不過，百達對防禦產業較為謹慎，近幾個月表現相對強勁的產業容易受到經濟成長回升的影響，因此已將公用事業和必需消費品的評級從中性下調至減碼。這兩個產業本質上都是債券替代，這意味著它們可能會隨著債券殖利率的上升而掙扎。公用事業可能會面臨來自政府尋求壓抑能源價格上漲的更大壓力。與此同時，必需消費品須視新興經濟體的成長來推動，新興經濟體的前景在短期內似乎並不特別樂觀。