國內合法移工施打二劑僅三成 近期引進移工9例確診

勞動部已在11月11日開放移工引進。勞動部長許銘春今（8）日上午在立法院社福委員會表示，目前已引進610名移工中，其中有9例確診，比例不算高，且確診移工都在集中檢疫所，不會有社區感染問題。

許銘春表示，多數引進移工都已施打兩劑疫苗，因此突破性感染也是有的。至於移工是打那一種疫苗，則還要進一步了解。

疫情指揮中心鼓勵國內移工施打疫苗。勞動部書面報告指出，移工可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約登錄，取得預約資格並依簡訊通知預約接種日期，依預約時間前往指定地點接種疫苗。經統計至今年11月20日，合法移工接種疫苗第一劑達81%、第二劑31%。

針對失聯移工，許銘春表示，採不通報、不查處、不收費，讓失聯移工在完全沒有負擔情況下出來打疫苗，以避免出現防疫破口。