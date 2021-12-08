快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

國內合法移工施打二劑僅三成 近期引進移工9例確診

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部已在11月11日開放移工引進。勞動部長許銘春今（8）日上午在立法院社福委員會表示，目前已引進610名移工中，其中有9例確診，比例不算高，且確診移工都在集中檢疫所，不會有社區感染問題。

許銘春表示，多數引進移工都已施打兩劑疫苗，因此突破性感染也是有的。至於移工是打那一種疫苗，則還要進一步了解。

疫情指揮中心鼓勵國內移工施打疫苗。勞動部書面報告指出，移工可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約登錄，取得預約資格並依簡訊通知預約接種日期，依預約時間前往指定地點接種疫苗。經統計至今年11月20日，合法移工接種疫苗第一劑達81%、第二劑31%。

針對失聯移工，許銘春表示，採不通報、不查處、不收費，讓失聯移工在完全沒有負擔情況下出來打疫苗，以避免出現防疫破口。

移工 疫苗 勞動部

延伸閱讀

綠委提議現有育嬰假外再增「親職假」 許銘春：會研究

重啟輸入移工 許銘春：最快17日就有11人可入境台灣

許銘春：首批11名印尼看護工 最快17日入境

謀身障者頭路！許銘春：19年1.2萬計畫助15萬人就業

相關新聞

貨櫃仍在海上漂！宏碁董座：塞港恐明年6月才能解決

宏碁董事長陳俊聖今天表示，感恩節PC銷售狀況不錯，好幾個國家都很快就賣完，但是，貨櫃「海上漂」的問題還沒解決，尤以歐、美...

光洋科爭委託書大戰 傳通路商到股東家信箱竊取委託書

半導體及面板靶材廠光洋科（1785）經營權之爭，越演越烈，進入股臨會倒數階段，散戶成為兵家必爭之地，昨(7)日中午傳出，...

物價壓力何時才能緩解？ 龔明鑫：後年會比較好些

近來物價持續上揚，11月消費者物價總指數（CPI）年增率達2.84%，來到近九年新高，通膨壓力沉重。對此，國發會主委龔明...

羨慕！中華郵政股票投資獲利破百億 員工明年將加薪

今年股市交易熱門，不少民眾都受惠，中華郵政也同樣是得利者。根據中華郵政統計，今年截至10月操作股票總計獲利112億元，主...

地熱發電完美能源？ 業界、學者打擂台

地熱發電是完全乾淨的能源、可以取代核電嗎？業界大推開發地熱能源可降低二氧化碳排放，學者卻擔憂產生另類空氣污染。台灣地熱資源發展協會秘書長王守誠與中國鑛冶工程學會副理事長曾保忠都認為...

核三2號機大修後申請併聯 原能會最快今天完成審查

原能會今天表示，已於下午收到台電提出的核三廠2號機再起動後併聯申請，將針對檢送文件進行審查，並一併檢視起動過程現場狀況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。