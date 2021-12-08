下一個重啟移工引進來源國？勞長：泰國有正面回應
昨新增21例COVID-19境外移入病例，創今年新高，其中有9人為印尼移工，勞動部長許銘春今受訪表示，勞動部將持續關注入境印尼移工確診狀況，滾動式修正，而下一個重啟移工引進的來源國則可望是泰國。
中央流行疫情指揮中心昨宣布，國內COVID-19確診人數在12月7日新增21例境外移入病例，其中9人為印尼移工佔大宗。對此，今天赴立院衛環委員會進行移工管理專題報告的許銘春說，勞動部隨時在關注移工入境確診狀況，若持續增加確診案例的話，將與指揮中心討論。
許銘春強調，會以兼顧防疫安全、產業及看護需求來做審酌，但一切仍以防疫安全為優先，勞動部會持續關注，進行滾動式檢討。
至於下一個開放移工專案引進的來源國為何？她透露，勞動部跟泰國、越南等其他移工來源國都正在聯繫、討論當中，來源國還需就我國的防疫措施進行評估，目前看來是泰國較有正面回應，預計近期就會有結論，將視狀況再對外說明。
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