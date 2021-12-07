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台灣國際智慧能源周8日開展 綠能產業迎淨零碳排浪潮

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
哥本哈根風能開發彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou、聯合再生董事長洪傳獻、SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、外貿協會副秘書長李惠玲、富崴能源董事長胡惠森、外貿協會展覽處處長施玉霞今日出席台灣國際智慧能源週展前記者會。記者簡永祥/攝影
哥本哈根風能開發彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou、聯合再生董事長洪傳獻、SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、外貿協會副秘書長李惠玲、富崴能源董事長胡惠森、外貿協會展覽處處長施玉霞今日出席台灣國際智慧能源週展前記者會。記者簡永祥/攝影

「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」串聯國內外再生能源產業鏈，更匯聚德國、荷蘭、英國在台辦事處組團參展，將於明（8）日盛大登場。包括經濟部與國際再生能源業者今日表示，今年台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)，將從能源政策、太陽光電、風能與綠電交易等完整面向，剖析再生能源如何助攻全球淨零轉型，為全台最具指標性的能源產業交流會展拉開序幕。

主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）與外資協會表示，今年Energy Taiwan台灣國際智慧能源週聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料，今年規模逾 700 個攤位創歷史新高，且參展產業類別更加完整多元，顯示台灣準備好迎接此國際趨勢。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，台灣經濟高度仰賴對外貿易，從供應鏈、永續責任，產品競爭力等三大角度，淨零轉型是台灣與產業國際競爭力的關鍵議題。

他強調，SEMI 能源產業部將持續凝聚政府、產業、學研法人各界聲音，建構台灣最完整的能源供需兩端交流平台，協助促進台灣再生能源產業發展、增加綠電供需串接，繼「矽盾」之後，為台灣打造第二層「綠盾」，助攻台灣淨零轉型。

外貿協會副秘書長李惠玲說：「減少燃煤、降低碳排是全球關注的環境議題」。她表示，本次展覽除了既有的四大能源類別之外，更加入新興能源、綠電採購、能源管理，環扣全球最新動態。外貿協會亦致力於推動綠色貿易發展，展覽透過虛實整合模式，在實體展覽期間同時規劃線上展覽平台及視訊採購洽談會，突破時間與地域限制，增加國際業者交流機會，加速推動臺灣綠能轉型。

聯合再生能源董事長洪傳獻今日則在展前記者會中指出，提升太陽光電的能源使用率是再生能源促進台灣淨零轉型的關鍵。在創能供給太陽光電之外，進一步結合儲能系統發展及智慧電網的投資，將能確保及穩定台灣能源及產業的發展。

哥本哈根風能開發彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou表示，台灣作為亞太離岸風電發展的先驅，逐步建立起的產業鏈深具未來出口亞太市場的潛力。在本土產業鏈克服許多挑戰、漸漸成熟的同時，零組件能夠如期如質交付對於建設中的離岸風場至關重要，也是台灣展現其穩健投資環境的最好證明。

富崴能源董事長胡惠森表示，面對淨零排放的目標，台灣當前綠電供給不足，需要加快發展新能源的速度。隨著再生能源產業發展，也將帶動綠電交易的需求，如能成功推動綠電交易進入自由市場，對於台灣能源結構轉型將深具里程碑意義。

今年的Energy Taiwan，也透過重磅論壇匯聚邀約政府、產業與學界深度對話交流，探索台灣再生能源發展的下個10年。其中「太陽光電高峰論壇」將在明 （8） 日登場，探討台灣淨零轉型、太陽能供應鏈推動太陽能永續發展等議題。

其餘還包括「淨零轉型與綠能推動高峰論壇」以及「離岸風電產業高峰論談」、「減碳淨零行動論壇 — 打造企業永續競爭力」，則分別在 12 月 8日、9 日、10日登場，分別從政策、產業、民生三大面向探討能源轉型新目標，以及風能如何結合儲能的新未來。

太陽光電 再生能源 綠電

延伸閱讀

台灣國際智慧能源週8日開跑 規模創高聚焦綠電

聯合再生國際智慧能源週 展出創能到儲能解決方案

能源峰會／蔡總統：先低碳再零碳 因應國內產業愈來愈高的綠電需求

能源峰會／台達電陳錦明：再生能源與儲能結合 成穩定供電來源

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