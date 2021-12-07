觀光業未受惠五倍券 業者盼延長貸款

「台灣的觀光紓困方案，力道不足。」民進黨立委陳歐珀7日在觀光產業紓困公聽會上直言，認為政府應延長貸款時間，讓業者喘口氣。旅館商業同業公會全國聯合會副理事長陳義豐也說，即使政府發的五倍券，一般人也拿去買民生物資，受惠的是零售店和大買場，休閒產業被漠視，他希望政府再舉辦「安心國旅」等活動，才能活絡旅遊市場。

受到疫情衝擊，觀光產業苦不堪言，立委傅崐萁於7日舉行「觀光產業紓困振興應接地氣公聽會」，邀請交通部長王國材等官員、立委陳歐珀、葉毓蘭等立委，以及全國各地觀光協會代表到場，就政府觀光法令、政策及未來計畫，聆聽全國各地觀光代表的心聲。

紓困力道不足

立委陳歐珀直接說：「台灣的紓困方案，力道不足。」他指出觀光業是疫情下首當其衝的產業，政府表面上說可以補助員工薪資4成，但很多業者實際上只拿到2成。此外，疫情時間太長，他認為應延長業者貸款還款時間。立委葉毓蘭也指出，交通部振興預算一直往下滑，從去年預算占了27.9%，如今下滑到只剩下7.8%，讓業者很無助。

銀行雨天收傘

旅館商業同業公會陳義豐表示，這次疫情是30年來的空前災難，政府說要幫忙紓困，許多業者也經過申請程序，拿到政府的相關保證函，結果各地金融銀行卻以觀光產業在「黃色警戒」，拒絕貸款，冷漠以對。對此，他請求政府相關單位跨部會協商，真正解決業者困境。

旅行公會聯合會秘書長楊靜儀也說，疫情已經兩年，看不到國境解封，很多員工陸續離職，政府也沒有給業者一個未來計畫，說明業者還要虧損多少，才能撐過這個冬天，更沒提出任何補貼措施，解決目前窘境，讓大家無所適從。

交通部努力解決

觀光局局長局長張錫聰回應表示，原本兩年前有規劃2030年成觀光大國計畫白皮書，但因為疫情而暫停，轉而將預算作為業者紓困金，觀光局從去年9月到目前止，因應疫情已經投入277.82億元，財務方面也吃緊，不過會繼續向行政院爭取預算。

聽完業者的營運狀況後，交通部長王國材表示，將會整理業者意見，和相關部會召開會議，努力解決業者的問題。

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