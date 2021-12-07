華紙董座黃鯤雄：華紙把森林當農業經營 種樹就像種稻米

永豐餘投控（1907）永續⻑暨華紙董事黃鯤雄表示，200年來的工業發展，讓地球上的森林資源少了三分之一，人類人口快速膨脹搶占掉很多森林的土地，減少了森林固碳的效益。天然的碳匯來自於光合作用，森林扮演非常重要的去碳機制，但卻不斷減少，同時間石油業快速發展，助長氣候變遷，也因此，如何再把森林種回去成了國際高度關注的議題。

經濟日報於今（7）日舉行「2021能源願景高峰論壇」，黃鯤雄以「以循環經濟催動零碳排」為題發表演講。他表示，美國多是木造房子，因此有一個龐大的森林產業，森林砍伐是30年一輪，可以說是森林農業化或森林工業化。很多人以為造紙業是消耗掉森林資產，其實並非如此，以美國為例，造紙業所用的木頭是來自建築業蓋房子剩餘或是不要的木頭，用來造漿、造紙，澳洲則是森林農業化，包括華紙也是把森林當作農業在經營，種樹就像種稻米一樣，收割之後又再種回去。

黃鯤雄表示，永豐餘從農業起家，打造五大全循環，包括碳循環、水循環、紙的再生循環、再生的能源循環以及農業循環，不僅固碳也減碳，看好下⼀世紀的趨勢將是新能源的再造。

其中，農業循環是指讓農廢品成材料，以稻麥稈為原料，利用熱能、機械力與酵素，以無化學添加的生物製程，產出秸稈生物漿nPulp，再加工為紙捲、紙箱與紙塑。可以幫助農村，創造新的農業經濟價值。這在永豐餘揚州廠已試驗成功，但在台灣較難運行，主要是缺乏規模。

永豐餘也透過水循環創造固碳。黃鯤雄表示，在汽電共生、製漿、造紙、紙器等製程大量使用回收水，主要據點每滴水可重複使用5~20次。永豐餘又將久堂廠放流水涵養舊鐵橋溼地，使水草繁盛，成為動植物的快樂天堂，多年來進行的生態監測，已記錄到超過120種的鳥類，透過打造生態系統來持續固碳。

再生能源循環方面，包括以木質素發電，打造全台最大生質能發電，且在2019年啟用全台最大沼氣發電設施，並打造SRF鍋爐發電，為全台第⼀座零燃煤汽電共生。黃鯤雄說，木質素是百分百的生質能源，使木片原料全利用，以華紙花蓮廠生質能發電為例，每年減煤300,000噸、固碳384,000噸。

黃鯤雄表示，隨著醣經濟（Saccharide Economy）時代來臨，台灣若要能源自主，再生能源是唯⼀解⽅，預期廢棄物再利用與生質能都將成為要角。