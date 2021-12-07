大量綠能投入電力系統 台電靠兩招應對

台灣能源轉型路途上，台電功不可沒。台電電力調度處長吳進忠今（7）日表示，大量再生能源併網對於電力系統產生影響，如太陽光電傍晚無法出力時容易形成「鴨子曲線」，造成用電吃緊。對此，台電透過「需量反應」及「藏電於民」等方式，維持供電穩定。

面對國際減碳趨勢，台灣積極規劃在2050淨零碳排，建設大量綠能。然而，綠能「看天吃飯」，當綠能發電佔比愈來愈高，電力系統的挑戰有間歇性、發電不確定性、例如太陽下山後，光電發電量急速下滑，形成鴨子曲線，夜間的用電需求尚須調度傳統機組發電來滿足。

吳進忠舉例，2018年國內光電裝置容量為2.04GW（10億瓦），15分鐘變動量只有57MW（百萬瓦），而如今光電裝置容量約7.1GW，同樣時間變動量是124MW；而 2019年尖峰用電為光電在傍晚減少量為1,200 MW，今年尖峰用電一次減少2,800 MW，顯示相關變化已無法單靠傳統機組補足。

吳進忠表示，隨著發電模式不同，電網需要調整，從原本單向、用戶被動參與的傳統電網，改為分散式、雙向傳輸及用戶端能主動參與的智慧電網，讓台電可以打造「虛擬電廠」及落實「藏電於民」，善用民間分散資源來達到電網穩定。

另外，台電也透過時間電價方案、負載管理措施及需量競價平台來引導用戶改變行為，藉此分散用電尖峰，平緩系統用電尖峰時段。

而台電在今年7月推動電力交易平台，將民間資源更確實引入電網。吳進忠以棒球投手舉例，「調頻備轉」就像是救援投手，可以每秒快速反應速度提供立即支援，而像「即時備轉」、「補充備轉」，就像是短中繼、長中繼投手，不需要立刻反應，但當電網不穩時可以長期出力。

目前為止，電力交易平台已有17家廠商 參與容量94.7MW，估計今年底前將有機會突破100MW。而民間參與模式包括，大型冷凍廠及商場百貨所設置的冷凍系統設備調節用電量，工業區大樓發電設備提供系統即時備轉等。

除此之外，台電也正在研究跨界合作技術研發，如電動車充電樁落實智慧充電技術(V1G)進行尖離峰調節，近期也與Gogoro及義電能源合作，打造電動機車V2G電池交換站，當電網有需求時，Gogoro 電池交換站可隨時接受調度。