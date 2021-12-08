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重量級企業永續關鍵：ESG和EPS共好

撰文 / 郭桂延

國泰金控總經理李長庚、鴻海科技集團董事長劉揚偉、信義房屋創辦人周俊吉、臺灣證券交易所總經理簡立忠（由左至右），分享企業永續關鍵。 圖／信義房屋 提供
國泰金控總經理李長庚、鴻海科技集團董事長劉揚偉、信義房屋創辦人周俊吉、臺灣證券交易所總經理簡立忠（由左至右），分享企業永續關鍵。 圖／信義房屋 提供

氣候變遷加劇在全球造成嚴重災害，「2021年國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，特別聚焦永續金融，討論企業如何彰顯永續與企業使命。信義房屋創辦人周俊吉、鴻海科技集團董事長劉揚偉等重量級企業領袖皆強調，ESG和EPS「互利共好」是企業都應追求的目標。

國泰金控每年邀請國內外重量級意見領袖及產官學專家，共同探討永續與氣候變遷的重要趨勢與實務。今年論壇主題之一「永續金融」，邀請信義房屋創辦人周俊吉、臺灣證券交易所總經理簡立忠、鴻海科技集團董事長劉揚偉、國泰金控總經理李長庚，探討「全球ESG浪潮來襲，掌握重量級企業之永續關鍵思維」

企業的價值在哪裡？如何把ESG融入企業裡面？周俊吉認為，企業使命是企業為什麼活著，有怎樣的貢獻？早於40年前信義房屋創業時，已將ESG觀念融入企業經營當中，立業宗旨就強要，促進國內房市交易安全，促進良好就業環境及獲取適當利潤，要能照顧好顧客和同仁。

劉揚偉表示，企業為一群人追求美好的未來，永續經營的關鍵在於EPS+ESG。李長庚指出，好的ESG理念可以提升企業韌性，和社會互利共好。鴻海除內部要求員工上下要力行，將ESG納入KPI指標之一外，也對供應鍊廠商提出要求，把ESG納入考核項目，有落實的廠商得分會比較高。

企業永續資訊揭露是重要國際趨勢，簡立忠指出，ESG已是投資融資界重要議題，期許更多標竿企業可以起到帶頭作用。李長庚說，資訊揭露是做永續的第一步，國泰多年來邀請國內外專家教企業各種轉型觀念，透過資訊揭露的改善，維持在國際供應鏈穩定的位置，一起為互利共好來努力。

信義房屋創辦人周俊吉，分享企業由內而外推廣ESG心法。 圖／信義房屋 提供
信義房屋創辦人周俊吉，分享企業由內而外推廣ESG心法。 圖／信義房屋 提供

信義房屋：由內而外彰顯ESG價值

ESG的推動已是世界潮流，但許多中小型企業卻苦惱不知怎麼開始？信義房屋創辦人周俊吉分享，集團有計畫、有步驟地由內而外，從永續價值鏈（供應商）開始，導入社區實作、強化永續意識，再進一步向外針對有志於投入的ESG小微企業積極推廣，彰顯ESG的價值。

要在企業推動ESG，內部想法的深化相當重要。信義集團首創於全台成立全面倫理管理會(TEM)，任何公司重大提案必須兼顧客戶、同仁、股東、社會和環境等五大利害關係人。這幾年實施已見績效，信義房屋2010年到2020年的人均用電碳排放減少55%。

「信義君子」是信義房屋頒給自家房仲經紀人的最高殊榮，必須業績、品德與服務都禁得起檢驗才能獲得入選資格，集團把典範人物從業績導向改為對社會、同仁有貢獻，願意服務別人，內化為公司的價值。

對外，中型企業如何凸顯ESG的價值？周俊吉表示，信義房屋是服務業，雖供應鏈不像製造業規模，但也落實三階段ESG任務，首先早在2013年就全面要求供應廠商簽訂「永續條款承諾書」，做到對消費者、社會、環境和員工的保護，並每年進行查核。

再來，信義集團會帶著供應商一起進行社區服務外，第三階段則為與社企流合作培養三年一期的小微企業倫理長課程，帶領這些微小企業從小規模開始認識與實施ESG，將來才會走在正確道路上，有機會長成大樹。此外，信義房屋更在馬來西亞購買環灘島，在島上種樹、保護珊瑚礁等貫徹減碳，讓ESG精神發揚在國際。

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